Lula indica goiano Olavo Noleto para as Relações Institucionais, no lugar de Gleisi Hoffmann

Nomeação deve ocorrer após saída da atual ministra para disputar eleição

Pedro Ribeiro - 27 de janeiro de 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou o goiano Olavo Noleto para assumir o Ministério das Relações Institucionais no lugar de Gleisi Hoffmann, que deixará o cargo para disputar uma vaga no Senado Federal pelo Paraná.

Atualmente à frente do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável, conhecido como Conselhão, Noleto deve assumir a função a partir de março, após a saída oficial da ministra do governo.

A expectativa é que a nomeação seja formalizada nos primeiros dias de abril, logo após o prazo legal de desincompatibilização.

Formado em Gestão Pública, Olavo Noleto é figura conhecida em governos petistas.

Ele já atuou como secretário de Assuntos Federativos nas gestões Lula e Dilma Rousseff, além de ter passado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

O futuro ministro também presidiu o Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) e, antes de comandar o Conselhão, foi secretário-executivo da Secretaria de Relações Institucionais, quando a pasta era chefiada por Alexandre Padilha.

