Muito mais que pendurar: entenda para que serve o furo no cabo da panela

Detalhe comum em panelas e frigideiras tem funções práticas na cozinha, como apoiar utensílios, ajudar na secagem e facilitar a organização do dia a dia

Layne Brito - 27 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Quem cozinha com frequência já deve ter reparado em um detalhe comum em muitas panelas, frigideiras, conchas e espátulas: um pequeno furo localizado na ponta do cabo.

Apesar de discreto, esse elemento gera curiosidade e, muitas vezes, é subestimado. O que pouca gente sabe é que o furo vai muito além de uma simples função estética.

A utilidade mais conhecida é a possibilidade de pendurar o utensílio. Em cozinhas com pouco espaço, essa solução ajuda a liberar gavetas e armários, mantendo os itens mais usados sempre à mão.

Pendurar panelas também evita que elas fiquem empilhadas, o que pode causar riscos, especialmente em modelos com revestimento antiaderente.

Além da organização, o furo pode ser um grande aliado durante o preparo dos alimentos. Em alguns modelos de panelas e utensílios, ele serve como apoio para colher, concha ou espátula enquanto a comida está no fogo.

Ao encaixar o cabo da colher no furo, a parte suja fica suspensa ou apoiada de forma mais estável, evitando que respingos caiam diretamente sobre o fogão ou a bancada.

Outra vantagem está relacionada à secagem após a lavagem. Quando a panela ou o utensílio é pendurado pelo furo, a circulação de ar ao redor da peça aumenta, o que acelera a secagem e reduz o acúmulo de água em regiões do cabo.

Isso ajuda a evitar umidade excessiva e até odores desagradáveis com o tempo.

Em alguns casos, o furo também faz parte do design e da engenharia do produto. Ele pode ajudar a reduzir o peso do cabo ou contribuir para um melhor equilíbrio da panela, dependendo do material e do modelo.

Embora essa função seja menos perceptível, ela influencia no conforto durante o uso.Vale destacar que nem todo furo foi projetado para apoiar colher. Alguns modelos servem apenas para pendurar.

Por isso, é importante observar se o encaixe é firme antes de usar essa função, evitando quedas e acidentes na cozinha.

No fim das contas, o furo no cabo da panela mostra como um detalhe simples pode ter várias finalidades.

Mais do que um ponto para pendurar, ele foi pensado para facilitar a rotina, manter a cozinha organizada e tornar o preparo das refeições mais prático.

