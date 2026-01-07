Não é detergente, nem esponja de aço: o jeito certo de limpar panelas queimadas em poucos minutos fácil e rápido de fazer

Um truque caseiro ensina como limpar panela queimada por fora, no fundo, sem esforço e sem danificar o material

Layne Brito - 07 de janeiro de 2026

(Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

O fundo da panela queimado por fora é um problema comum na cozinha e costuma causar frustração. Ao tentar resolver, muita gente recorre ao detergente ou à esponja de aço, mas além de pouco eficazes, esses métodos podem riscar e danificar a superfície da panela, especialmente as de inox e alumínio.

Por isso, saber como limpar panela queimada no fundo, do lado de fora, da forma correta faz toda a diferença.

O método mais indicado utiliza ingredientes simples e fáceis de encontrar em casa: bicarbonato de sódio, vinagre branco e água quente. Essa combinação ajuda a soltar a sujeira grudada sem a necessidade de esfregar com força.

O segredo está na reação entre os produtos, que age diretamente no queimado acumulado no fundo da panela.

Para aplicar o truque, o ideal é virar a panela de cabeça para baixo e apoiar o fundo queimado em uma superfície resistente ao calor. Em seguida, despeje água quente diretamente sobre a área escurecida e polvilhe uma camada generosa de bicarbonato de sódio.

Logo depois, adicione um pouco de vinagre branco e deixe a mistura agir por alguns minutos.

Com o passar do tempo, o queimado começa a se soltar. Após a ação dos ingredientes, basta utilizar uma esponja macia ou pano úmido para remover os resíduos.

O processo é mais simples do que parece e, na maioria dos casos, não exige esforço excessivo. Entretanto, se a sujeira estiver muito antiga, pode ser necessário repetir a aplicação.

Além de eficiente, o método preserva o fundo da panela e evita riscos causados por materiais abrasivos. Aprender como limpar panela queimada por fora ajuda a manter os utensílios com boa aparência e maior durabilidade.

Simples, rápido e funcional, esse truque mostra que não é preciso força nem produtos agressivos para devolver o aspecto limpo às panelas do dia a dia.

