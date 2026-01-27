Nova CNH: idosos ficam de fora de benefício liberado pelo Governo Federal

Uma medida recente mudou a rotina de quem dirige regularmente no país

Magno Oliver - 27 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

A nova mudança na política de trânsito brasileira passou a permitir a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para parte dos motoristas.

A medida foi criada pelo Governo Federal e reduz custos eliminando etapas presenciais, mas estabelecendo limites claros que excluem condutores idosos do novo benefício.

A renovação automática foi instituída pela Medida Provisória nº 1.327, publicada no Diário Oficial da União em dezembro e em vigor desde janeiro.

A proposta integra o programa conhecido como “Bom Condutor” e tem como objetivo premiar motoristas com histórico regular, ao mesmo tempo em que reduz a burocracia nos órgãos de trânsito.

Desde o início da liberação, mais de 323 mil condutores já emitiram o novo documento de forma totalmente digital, sem pagamento de taxas ou realização imediata de exames médicos presenciais.

A economia estimada ultrapassa R$ 200 milhões, segundo dados do governo federal. Para ter direito ao benefício, o motorista precisa cumprir dois requisitos básicos: não ter cometido infrações de trânsito nos 12 meses anteriores ao vencimento da CNH e estar inscrito no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

A adesão ao cadastro pode ser feita pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou pelo portal da Secretaria Nacional de Trânsito.

Apesar do avanço, a renovação automática não é universal. Condutores com 70 anos ou mais continuam obrigados a seguir o procedimento tradicional, que inclui avaliação médica presencial.

Motoristas a partir de 50 anos podem utilizar o benefício apenas uma vez, retornando ao rito padrão na renovação seguinte. Também ficam de fora aqueles com restrições médicas que reduzem a validade do documento e quem deixa a CNH vencer por mais de 30 dias.

A expectativa do governo é que a medida desafogue os Detrans e concentre o atendimento presencial nos casos que exigem avaliação técnica, mantendo critérios rigorosos de segurança viária.

