Projeto prevê mudança na isenção do Imposto de Renda para professores com salários de até R$ 10 mil

Proposta estabelece compensação fiscal com recursos das apostas on-line

Pedro Ribeiro - 27 de janeiro de 2026

A profissão de professor segue entre as mais desvalorizadas do país quando o critério é remuneração.

Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) indicam que o salário mínimo de docentes no Brasil é 47% menor que a média registrada nos países que integram o grupo internacional.

A professora Jéssica Pereira relata que, para garantir uma renda mínima, muitos profissionais acabam acumulando cargos e enfrentam descontos elevados todos os meses.

Segundo ela, o valor descontado mensalmente compromete o orçamento e leva docentes a questionarem a permanência na carreira.

A proposta em tramitação no Senado Federal é de autoria do senador Fabiano Contarato (PT).

O texto prevê que a renúncia fiscal seja compensada com recursos provenientes da tributação sobre apostas on-line.

O parlamentar defende que a iniciativa pode contribuir para a valorização da profissão e incentivar a permanência de profissionais qualificados na educação básica e no ensino superior.

O projeto ainda será analisado pelas comissões do Senado.

