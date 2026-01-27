“Quem vai arcar com isso?”: empresário de Itumbiara vive pesadelo com carro novo da CAOA Chery Urca

Veículo já passou mais de 60 dias parado em concessionária e, mesmo após supostos consertos, segue apresentando falha que deixou motorista na mão em rodovia

Samuel Leão - 27 de janeiro de 2026

Jefferson Campos gravou o vídeo na Caoa Chery Urca, em Itumbiara. (Foto: @jeffersoncamposmm)

O sonho do carro novo virou um verdadeiro teste de paciência para o empresário Jefferson Campos. O que era para ser sinônimo de conforto e segurança tornou-se um “inquilino” de oficina, acumulando mais de 60 dias parado dentro da concessionária CAOA Chery Urca, em Itumbiara.

Em um desabafo que viralizou nas redes sociais, o proprietário detalhou a via-crúcis que enfrenta desde o ano passado. Com parcelas pagas rigorosamente em dia, ele agora amarga o prejuízo de guinchos e aluguel de veículos para conseguir trabalhar.

O início do problema

O carro, comprado há apenas um ano, apresentou a primeira falha grave em setembro, quando simplesmente parou de funcionar no meio de uma rodovia. “Comprei um carro na Caoa Chery tem um ano, e em setembro deu um problema, parou de funcionar na rodovia”, relembrou o empresário.

Na primeira tentativa de solução, o veículo ficou entre 30 e 35 dias na oficina. Após a devolução, a confiança durou pouco: apenas 15 dias depois, o mesmo defeito reapareceu. O carro voltou para a concessionária em Itumbiara, onde permaneceu por mais 34 dias.

A situação ganhou contornos de descaso no final de 2025. O veículo foi entregue a Jefferson próximo ao dia 22 de dezembro, por volta das 15h. Às 17h da mesma data, porém, o pesadelo recomeçou.

“Liguei para o gerente avisando que o carro estava com o mesmo problema. Ele falou que estava em véspera de feriado, havia feito todos os testes e estava ok. Falei que não estava”, contou. Jefferson precisou segurar o carro estragado durante as festas de fim de ano até conseguir retornar à unidade em janeiro.

Após envolver advogados e esperar por prazos que não foram cumpridos, o empresário afirma que a resposta da concessionária é de que o caso foi repassado para a montadora e que nada mais pode ser feito localmente.

Reação

Somente após a mobilização nas redes sociais é que a empresa demonstrou interesse em oferecer um carro reserva — benefício que, segundo ele, só foi concedido uma vez, por uma semana, em todo esse período.

“Nessa mobilização que eu fiz, já teve o interesse deles de me ligar, coisa que não tinham feito ainda, e agora querem dar carro reserva. Só que agora eu não quero, quero que resolva o meu problema”, desabafou.

Com uma marreta já adquirida, ele pretende dar um verdadeiro show de destruição caso uma resolução não seja logo apresentada, de modo que ele possa retomar as atividades habituais com o carro que devidamente adquiriu. Ele ainda desabafa: “A pergunta é, Caoa, quem que vai arcar com tudo isso?”.

Posicionamento

A reportagem entrou em contato com a Urca via telefone e, após o caso ser apresentado, foi dito que o jornalista seria repassado para conversar com o gerente. Entretanto, a ligação caiu após um período de espera.

Ao tentar contato novamente, o telefone sequer foi atendido. O espaço para posicionamento segue aberto.

