Teste de glicemia: erro comum que muita gente comete sem perceber e prejudica o resultado final

Resíduo nas mãos pode “trapacear” o aparelho e inflar a glicemia. Vídeo mostra a diferença e o que fazer antes de furar o dedo

Gustavo de Souza - 27 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Fazer teste de glicemia em casa parece simples: colocar a fita, furar o dedo e esperar o número aparecer. Só que um detalhe pequeno e bem comum pode bagunçar tudo e te assustar à toa.

No vídeo, a demonstração é direta: a leitura pode mudar drasticamente de um teste para o outro, mesmo em poucos minutos. E o motivo não é nenhum tipo de milagre nem algum erro do aparelho, mas algo que muita gente ignora na rotina.

O resultado final, nesses casos, deixa de refletir seu sangue e passa a refletir o que estava na sua mão. E isso pode levar a decisões erradas por causa de um valor que não é real.

O erro que distorce a glicemia: testar sem higienizar as mãos direito

A gravação mostra uma medição muito alta na primeira tentativa, chamando atenção para o risco de confiar no número sem checar as condições do teste. Logo depois, o vídeo sugere que o problema está no preparo antes de coletar a gota.

Em seguida, a medição aparece bem mais baixa em uma nova tentativa, mas o recado é que “ainda não acabou”. Ou seja: só repetir o teste não garante que você corrigiu a causa do erro.

A conclusão apresentada é simples: o preparo das mãos interfere no resultado. Por isso, o vídeo reforça que higienização é parte do teste — não um detalhe opcional.

Água e sabão: a orientação para chegar no resultado mais confiável

Depois, o vídeo mostra a pessoa indo lavar as mãos e destaca a recomendação: “de preferência com água e sabão”. A ideia é remover qualquer resíduo que possa contaminar o dedo antes da coleta.

Ao voltar e testar novamente, o número exibido muda de novo, reforçando a mensagem central: a leitura pode variar bastante dependendo de como as mãos estão no momento do teste.

Em outras palavras, antes de se assustar com um valor fora do esperado, o vídeo sugere conferir o básico: mãos limpas e prontas para a coleta. Isso evita que o teste acabe medindo “o dedo” em vez do sangue.

Atenção: Se os resultados continuarem estranhos ou você tiver sintomas, procure orientação profissional.

