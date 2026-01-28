Polícia localiza corpo de mulher desaparecida e prende síndico em Caldas Novas

Informação foi confirmada pela Polícia Civil (PC), que investigava desaparecimento desde o registro feito pela família da vítima

Augusto Araújo - 28 de janeiro de 2026

Corpo de Daiane Alves de Souza foi encontrado em mata de Caldas Novas. (Foto: Reprodução)

O corpo da corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, de 43 anos, que estava desaparecida desde dezembro do ano passado, foi localizado na madrugada desta quarta-feira (28) em uma área de mata em Caldas Novas, no Sul de Goiás.

A informação foi confirmada pela Polícia Civil (PC), que investigava o desaparecimento desde o registro feito pela família da vítima.

As apurações foram conduzidas por meio de uma força-tarefa do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Caldas Novas, com apoio do Grupo de Investigação de Desaparecidos (GID) e da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH).

Durante o avanço das investigações, os policiais prenderam Cléber Rosa de Oliveira, síndico do prédio onde a família de Daiane possui apartamentos, e o filho dele, Maykon Douglas de Oliveira. Ambos são apontados como suspeitos de participação no crime.

Após o desaparecimento repentino da corretora, familiares procuraram hospitais, unidades de pronto atendimento e amigos em busca de informações, além de registrarem boletim de ocorrência, mas nenhuma pista concreta foi encontrada nos primeiros dias.

Posteriormente, um vídeo de câmeras de segurança passou a integrar a investigação. As imagens, repassadas por uma amiga da família, mostram Daiane tentando resolver um problema no fornecimento de energia elétrica em um dos apartamentos que administrava em Caldas Novas, local onde foi vista pela última vez.

Os registros mostram a corretora entrando e saindo do elevador do prédio. Em outro momento, a porta do elevador se abre no subsolo, Daiane deixa o local e, a partir daí, não há mais imagens que indiquem sua movimentação até a localização do corpo.

Mais informações serão divulgadas pela Polícia Civil (PC) ao longo do dia.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!