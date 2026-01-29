Truque dos chefs para engrossar o molho de tomate em 1 minuto

Com técnicas simples, é possível engrossar o molho de tomate quase instantaneamente e sem complicação

Layne Brito - 29 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Um molho de tomate muito ralo pode comprometer o prato, seja uma massa, uma lasanha ou até um preparo simples do dia a dia.

Para resolver isso, chefs profissionais costumam recorrer a técnicas rápidas que engrossam o molho em poucos minutos, sem alterar o sabor e sem precisar de ingredientes complexos.

Um dos truques mais usados é aproveitar o próprio tomate. Basta retirar uma pequena porção do molho ainda quente, bater rapidamente no liquidificador ou amassar bem e devolver à panela.

Esse processo ajuda os sólidos do tomate a se incorporarem melhor ao líquido, deixando o molho mais encorpado quase instantaneamente.

Outra estratégia eficiente é deixar o molho ferver sem tampa por alguns instantes. Com o aumento da evaporação, a água reduz rapidamente e o molho ganha mais corpo, além de concentrar o sabor.

Para finalizar, muitos chefs ainda acrescentam um fio de azeite gelado fora do fogo, o que cria uma emulsão e dá textura mais aveludada ao preparo.

Apesar dessas técnicas profissionais, o uso de farinha ou amido continua sendo uma solução comum nas cozinhas caseiras. Para que funcione corretamente, o pó nunca deve ser adicionado direto ao molho quente.

O ideal é dissolver uma colher de chá de farinha de trigo ou amido de milho em algumas colheres de água fria, formando um líquido liso.

Essa mistura deve ser incorporada aos poucos ao molho quente, sempre mexendo, até atingir a espessura desejada. Em cerca de um minuto, o resultado já aparece.

Após a adição, é importante deixar o molho ferver brevemente para eliminar qualquer gosto cru.

Quando feito da forma correta, esse método engrossa o molho de maneira rápida e eficaz, sem formar grumos ou comprometer o sabor.

Com essas técnicas simples, é possível transformar um molho ralo em um preparo cremoso e encorpado em pouco tempo, garantindo melhor textura e mais qualidade ao prato final.

