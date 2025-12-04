Macarronada com molho de calabresa: a receita do momento para fazer no almoço ou jantar
Muita gente tem apostado em uma versão que está fazendo sucesso
Macarronada é aquele tipo de prato que abraça a gente nos dias corridos.
É simples, rápida e sempre faz sucesso, seja no almoço de domingo ou naquele jantar improvisado durante a semana.
E, quando ganha um molho diferente, cheio de sabor e aroma, ela se transforma em uma receita irresistível.
Por isso, muita gente tem apostado em uma versão que está fazendo sucesso: a macarronada com molho de calabresa, uma combinação prática e muito saborosa.
Como preparar a base do molho
Para começar, triture a calabresa até que ela fique bem miúda. Isso ajuda a liberar mais sabor durante o preparo.
Em seguida, refogue a calabresa em uma panela quente até dourar levemente.
Esse passo faz toda a diferença, porque realça o sabor defumado e cria uma camada de aroma incrível.
O refogado que dá profundidade ao prato
Depois que a calabresa estiver bem refogada, adicione cebola, alho e alho-poró. Mexa sempre para dourar e liberar os aromas.
Essa combinação cria uma base rica, equilibrada e cheia de personalidade. Logo depois, entre com os tomates-cereja, que trazem frescor e leve acidez.
Finalizando o molho com praticidade
Agora é só adicionar o molho de tomate, uma pitada de pimenta-do-reino e ajustar o sal.
Deixe cozinhar por alguns minutos, mexendo de vez em quando para que tudo se incorpore bem.
O resultado é um molho encorpado, perfumado e com aquele toque levemente defumado da calabresa.
A macarronada perfeita
Enquanto o molho apura, cozinhe o macarrão da sua preferência em água fervente com sal.
Assim que ficar al dente, escorra e misture diretamente na panela com o molho.
Isso ajuda a massa a absorver mais sabor, deixando tudo mais homogêneo e gostoso.
Para servir e aproveitar
A macarronada com molho de calabresa é versátil e combina com vários momentos.
Fica ótima com queijo ralado por cima, uma salada simples de acompanhamento ou até com um pãozinho para aproveitar o molho até o fim.
É prática, acessível e entrega muito mais sabor do que exige esforço.
