Macarronada com molho de calabresa: a receita do momento para fazer no almoço ou jantar

Muita gente tem apostado em uma versão que está fazendo sucesso

Pedro Ribeiro - 04 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Youtube/ Canal Ediane – Comida Mineira)

Macarronada é aquele tipo de prato que abraça a gente nos dias corridos.

É simples, rápida e sempre faz sucesso, seja no almoço de domingo ou naquele jantar improvisado durante a semana.

E, quando ganha um molho diferente, cheio de sabor e aroma, ela se transforma em uma receita irresistível.

Por isso, muita gente tem apostado em uma versão que está fazendo sucesso: a macarronada com molho de calabresa, uma combinação prática e muito saborosa.

Como preparar a base do molho

Para começar, triture a calabresa até que ela fique bem miúda. Isso ajuda a liberar mais sabor durante o preparo.

Em seguida, refogue a calabresa em uma panela quente até dourar levemente.

Esse passo faz toda a diferença, porque realça o sabor defumado e cria uma camada de aroma incrível.

O refogado que dá profundidade ao prato

Depois que a calabresa estiver bem refogada, adicione cebola, alho e alho-poró. Mexa sempre para dourar e liberar os aromas.

Essa combinação cria uma base rica, equilibrada e cheia de personalidade. Logo depois, entre com os tomates-cereja, que trazem frescor e leve acidez.

Finalizando o molho com praticidade

Agora é só adicionar o molho de tomate, uma pitada de pimenta-do-reino e ajustar o sal.

Deixe cozinhar por alguns minutos, mexendo de vez em quando para que tudo se incorpore bem.

O resultado é um molho encorpado, perfumado e com aquele toque levemente defumado da calabresa.

A macarronada perfeita

Enquanto o molho apura, cozinhe o macarrão da sua preferência em água fervente com sal.

Assim que ficar al dente, escorra e misture diretamente na panela com o molho.

Isso ajuda a massa a absorver mais sabor, deixando tudo mais homogêneo e gostoso.

Para servir e aproveitar

A macarronada com molho de calabresa é versátil e combina com vários momentos.

Fica ótima com queijo ralado por cima, uma salada simples de acompanhamento ou até com um pãozinho para aproveitar o molho até o fim.

É prática, acessível e entrega muito mais sabor do que exige esforço.

Assista ao vídeo na íntegra:

