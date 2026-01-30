Adeus, box do chuveiro: nova tendência começa a chegar às casas brasileiras

Banheiras ganham espaço nos banheiros brasileiros, substituem o box tradicional e prometem mais conforto, estilo e até economia de água

Gustavo de Souza - 30 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pixabay/Pexels)

O banheiro está passando por uma transformação silenciosa dentro das casas brasileiras. A clássica divisão com box de vidro ou cortina começa a perder espaço para uma solução que une conforto, estética e bem-estar.

A nova tendência aposta nas banheiras como protagonistas do ambiente. Mais acessíveis do que no passado, elas deixam de ser item exclusivo de luxo e passam a integrar projetos residenciais modernos.

Banheiras ganham espaço no lugar do box

Muito populares em países europeus e nos Estados Unidos, as banheiras começam a se popularizar também no Brasil. A proposta é transformar o banho em um momento mais relaxante e menos funcional.

Com diferentes tamanhos e materiais, os modelos atuais se adaptam até a banheiros compactos. Isso amplia as possibilidades para quem deseja abandonar o box tradicional sem grandes reformas.

Além do visual mais sofisticado, a mudança altera a experiência diária. O banho deixa de ser apenas rápido e passa a ter um caráter mais terapêutico.

Conforto, bem-estar e possível economia

Um dos principais atrativos da banheira é o relaxamento. A imersão em água quente ajuda a aliviar o estresse e dores musculares após um dia cansativo.

Outro ponto que chama atenção é a economia de água em alguns casos. Ao contrário do chuveiro, a banheira é preenchida apenas uma vez, o que pode reduzir o consumo em banhos longos.

No aspecto estético, a banheira se torna elemento central da decoração. Ela valoriza o imóvel e permite composições mais elegantes e personalizadas.

Vale a pena aderir à tendência?

Antes de trocar o box pela banheira, é essencial avaliar espaço e infraestrutura. Nem todos os banheiros comportam a instalação sem adaptações.

O custo também deve ser considerado, tanto da peça quanto da obra necessária. Além disso, o uso precisa fazer sentido na rotina do morador.

Para quem aprecia momentos de pausa e conforto em casa, a tendência pode ser um bom investimento. Já quem tem banhos rápidos talvez não aproveite todo o potencial da mudança.

