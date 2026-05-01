Não é só o tempero: o truque dos chefs para deixar o frango frito crocante por fora e suculento por dentro

Técnicas simples usadas por chefs mostram que o segredo do frango frito vai muito além do tempero

Gabriel Yuri Souto - 01 de maio de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Você pode até achar que o segredo de um frango frito perfeito está apenas no tempero. Afinal, muita gente acredita que uma boa marinada já resolve tudo.

No entanto, quem já tentou fazer em casa sabe que nem sempre o resultado fica como o esperado. Às vezes falta crocância, outras vezes a carne fica seca por dentro.

E é justamente aí que entram alguns truques simples, mas decisivos, que fazem toda a diferença no preparo.

O segredo começa antes mesmo da fritura

Antes de tudo, é importante entender que o processo começa bem antes do óleo quente.

A marinada, por exemplo, não serve apenas para dar sabor. Além disso, ela ajuda a manter o frango úmido por dentro.

Ingredientes como alho, gengibre, shoyu e até um toque ácido contribuem para intensificar o sabor e melhorar a textura da carne.

Por que o tempo de descanso faz diferença

Depois de temperar, muita gente comete o erro de ir direto para a fritura.

Porém, esse é um dos maiores equívocos. Isso porque o tempo de descanso permite que o frango absorva melhor os temperos.

Dessa forma, a carne fica mais suculenta e saborosa depois de pronta.

O truque da crocância está no empanamento

Outro ponto essencial é o empanamento.

Embora a farinha tradicional funcione, chefs recomendam o uso de amido de milho ou fécula de batata. Isso porque esses ingredientes criam uma camada mais leve e extremamente crocante.

Como resultado, o frango ganha aquela casquinha sequinha e irresistível.

Fritar em duas etapas muda tudo

Pode parecer exagero, mas fritar em duas etapas é um dos grandes segredos.

Primeiro, você cozinha o frango em uma temperatura mais baixa, garantindo que ele fique bem feito por dentro.

Depois, aumenta o fogo para dourar e deixar a parte externa crocante.

Assim, você evita carne crua por dentro e garante textura perfeita por fora.

A temperatura do óleo é decisiva

Além disso, controlar a temperatura do óleo é fundamental.

Se estiver muito frio, o frango absorve gordura e fica encharcado. Por outro lado, se estiver muito quente, pode queimar por fora e continuar cru por dentro.

Por isso, manter o calor estável é o que garante um resultado equilibrado.

O toque final que faz diferença

Por fim, existe um detalhe que eleva ainda mais o sabor.

Finalizar com alho frito, ervas frescas ou até um leve glaze pode transformar completamente o prato.

Assim, além da crocância e da suculência, você ainda adiciona camadas extras de sabor.

Um conjunto de detalhes que transforma o resultado

No fim das contas, o frango frito perfeito não depende de um único truque.

Na verdade, é a combinação de pequenas técnicas que faz toda a diferença.

Portanto, quando você aplica esses cuidados no preparo, o resultado muda completamente — e o frango deixa de ser comum para se tornar irresistível.

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