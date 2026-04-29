Adeus, marcas na tela: truque simples para limpar a TV sem danificar e evitar manchas

Procedimentos inadequados em componentes sensíveis podem causar prejuízos irreversíveis ao patrimônio dos consumidores

Magno Oliver - 29 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Fran Mãe de princesas)

A evolução das Smart TVs trouxe painéis com tecnologias de LED, OLED e QLED que, embora ofereçam imagens de altíssima fidelidade, possuem revestimentos químicos extremamente sensíveis.

O acúmulo de poeira e marcas de dedos é inevitável, porém, o erro mais comum cometido pelos usuários é o uso de limpa-vidros, álcool ou toalhas de papel ásperas.

Fabricantes líderes de mercado alertam que tais materiais podem corroer a camada antirreflexo e causar riscos permanentes.

Para manter a integridade do visor, a recomendação oficial é o uso exclusivo de panos de microfibra macios, que capturam a sujeira sem riscar, preservando a vida útil do equipamento.

O segredo da mistura neutra

A resposta para uma higienização impecável sem o uso de químicos agressivos reside em uma combinação elementar: água destilada e vinagre branco.

A partir da metade do processo, a técnica consiste em preparar uma solução de 50/50 em um frasco de spray pequeno. O truque crucial é nunca aplicar o líquido diretamente na tela; deve-se umedecer levemente o pano e realizar movimentos circulares suaves do centro para as bordas.

A água destilada é preferível à da torneira por não conter minerais que deixam resíduos calcários, enquanto o vinagre atua na remoção de gorduras persistentes sem atacar os polímeros do painel.

Finalização e segurança

Além da superfície principal, a manutenção deve incluir a limpeza das molduras e das saídas de ventilação, onde o acúmulo de partículas pode causar superaquecimento.

Recomenda-se o uso de uma escova de cerdas macias para as fendas de ar antes de iniciar a limpeza úmida. Um ponto fundamental reforçado por manuais técnicos é garantir que a televisão esteja desligada e fria durante o procedimento, aguardando a secagem total antes de religar o aparelho.

Seguindo este protocolo simples, o consumidor evita manchas esbranquiçadas e garante que o brilho original da tela permaneça intacto por muito mais tempo.

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