Com grandes nomes do sertanejo, Festival Histórias tem data marcada para acontecer em Goiânia

Venda dos ingressos já tem dias definidos para acontecer

Natália Sezil - 01 de fevereiro de 2026

Chitãozinho & Xororó, Daniel, e Zezé di Camargo & Luciano são alguns dos nomes anunciados para o festival Histórias em 2026. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Vendido como “o show do século”, o Festival Histórias, que reúne grandes nomes da música sertaneja, já tem datas e atrações confirmadas para rodar o Brasil. Terra do sertanejo, Goiânia não vai ficar de fora, recebendo também o grande evento.

A programação começa em Brasília, onde o local escolhido foi a Arena BRB. A apresentação está marcada para o dia 09 de maio. Na sequência, a cidade visitada será Manaus, no Amazonas – onde a Arena Amazônia vai ser ocupada no dia 1º de agosto.

Apenas uma semana depois, é a vez de Goiânia. O Estádio Serra Dourada deve receber centenas de fãs do sertanejo em 08 de agosto.

Criado em 2018, o festival vem reunindo nomes renomeados da música sertaneja a cada edição. Para 2026, as atrações já foram anunciadas, seguindo a mesma tendência.

Entre Chitãozinho & Xororó, Zezé di Camargo & Luciano, Victor & Léo, e Matogrosso & Mathias, os fãs poderão viver desde “Evidências” a um “Sonho de Amor”.

Também terão a chance, entre Bruno & Marrone, César Menotti & Fabiano, Gian & Giovani, e Daniel, de aproveitar das nuances de uma “Boate Azul” até uma “Declaração de Amor”.

O valor dos ingressos ainda não foi anunciado, mas interessados já podem se preparar para o início das vendas, feitas pelo site oficial. A abertura acontece nesta segunda (02) e terça-feira (03).

Após passar por Goiânia, o Festival História continua no dia 22 do mesmo mês, quando o Allianz Parque, em São Paulo, vira palco do espetáculo. Em 12 de setembro, é a vez do Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

Na sequência, a turnê segue por Cuiabá, no Mato Grosso. Ocupa a Arena Pantanal em 26 de setembro. Mais de três semanas depois, em 14 de novembro, Curitiba recebe o Histórias na Arena da Baixada.

Vale ressaltar: o Festival Histórias destaca que o line-up de músicos varia de acordo com cada cidade. Em 2025, compareceram em Goiânia Chitãozinho & Xororó, Zezé di Camargo & Luciano, Leonardo e Daniel.

