Jacarés retornam aos pântanos dos EUA, controlam praga de tartarugas invasoras e recuperam ecossistemas de lagos, mantendo o equilíbrio natural

Volta de grandes predadores a áreas alagadas norte-americanas tem ajudado a conter espécies invasoras e a restaurar a dinâmica natural de lagos e pântanos

Layne Brito - 01 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Após décadas de esforços de conservação, jacarés voltaram a ocupar pântanos e áreas alagadas de diversas regiões dos Estados Unidos.

A recuperação desses predadores, antes ameaçados, não apenas marca um sucesso ambiental, mas também trouxe um efeito positivo inesperado: o controle natural de tartarugas invasoras que vinham se proliferando de forma desordenada.

Entre as espécies mais afetadas está a tartaruga-de-orelha-vermelha, conhecida por sua alta capacidade de adaptação e reprodução.

Introduzida em muitos ambientes fora de seu habitat original, ela passou a competir com espécies nativas por alimento, espaço e locais de reprodução, causando desequilíbrios nos ecossistemas aquáticos.

Com o retorno dos jacarés, essa expansão começou a ser freada.

Além da predação direta, pesquisadores observaram mudanças no comportamento das tartarugas invasoras.

A presença dos jacarés reduz o tempo em que elas ficam expostas ao sol e limita sua circulação em áreas rasas, o que impacta diretamente sua reprodução.

Esse efeito indireto contribui para diminuir a pressão sobre o ambiente e permite que outras espécies retomem espaço nos lagos e pântanos.

O resultado é um ecossistema mais equilibrado, com melhora gradual da qualidade da água e maior diversidade de vida aquática.

Para especialistas, o fenômeno reforça a importância dos grandes predadores na natureza e mostra que a recuperação de uma única espécie pode gerar benefícios em cadeia, ajudando a restaurar ambientes inteiros e mantendo o equilíbrio natural dos ecossistemas.

