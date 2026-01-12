Maior artrópode terrestre do planeta deixa de ser alimento e vira símbolo de conservação no Japão

Conhecido por atingir grandes proporções, o caranguejo-dos-coqueiros passou de prato tradicional a espécie protegida em regiões do país asiático

Magno Oliver - 12 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Durante décadas, ele foi visto como um alimento exótico em algumas ilhas do Japão. No entanto, mudanças ambientais e a redução da população transformaram completamente a forma como a espécie é tratada atualmente.

O caranguejo-dos-coqueiros, cientificamente chamado de Birgus latro, é considerado o maior artrópode terrestre do mundo. O animal pode atingir quase um metro de envergadura, pesar vários quilos e viver por mais de 40 anos, características que sempre chamaram atenção de pesquisadores e moradores locais.

Encontrado principalmente em ilhas do Pacífico, incluindo regiões do sul do Japão como Okinawa e Miyakojima, o crustáceo sofreu forte pressão ao longo dos anos. A captura excessiva para consumo e a destruição de habitats naturais provocaram uma queda significativa no número de indivíduos.

Com o avanço dos estudos ambientais, autoridades japonesas passaram a tratar a espécie como vulnerável. Em algumas ilhas, leis locais proibiram ou limitaram severamente a captura do caranguejo-dos-coqueiros, especialmente durante o período reprodutivo, com o objetivo de permitir a recuperação das populações.

A mudança de postura também teve apoio da sociedade. O animal deixou de ser associado apenas à alimentação e passou a representar um símbolo de preservação ambiental. Campanhas educativas e ações de conscientização reforçaram a importância do caranguejo para o equilíbrio ecológico das ilhas.

O caranguejo-dos-coqueiros desempenha papel relevante no ecossistema, ajudando na decomposição de matéria orgânica e na dispersão de sementes.

A perda da espécie poderia causar impactos diretos na dinâmica ambiental local.

Atualmente, o crustáceo integra a Lista Vermelha de espécies ameaçadas no Japão, o que garante monitoramento constante e medidas de proteção. Em algumas regiões, o avistamento do animal se tornou motivo de registro científico, e não mais de captura.

