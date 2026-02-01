Nova lei aprovada no Brasil determina que agora todos os fios de postes serão colocados debaixo da terra neste local

Medida promete reduzir a “bagunça” de cabos no alto das ruas, aumentar a segurança e mudar o visual urbano com um plano de migração gradual

Layne Brito - 01 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

A cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo, deu um passo que pode mudar completamente a paisagem urbana: uma lei municipal sancionada em novembro de 2025 determina que o cabeamento hoje exposto nos postes passe a ser instalado no subsolo.

Na prática, a regra envolve não só energia elétrica, mas também estruturas de telefonia, internet, TV a cabo e fibra óptica, que hoje formam emaranhados visíveis em diversas vias.

A proposta mira dois pontos que pesam no dia a dia: a poluição visual e os riscos ligados à fiação aérea.

Cabos soltos, rompimentos em temporais, quedas e até situações de perigo para pedestres e motoristas estão entre os problemas que a mudança tenta reduzir.

Outro impacto esperado é dificultar furtos de cabos, já que a instalação subterrânea tende a ser mais protegida e menos vulnerável.

A migração, porém, não será imediata. O plano prevê que as concessionárias e operadoras façam a substituição de forma gradual, com prazo que pode chegar a até cinco anos para a conclusão total, começando por áreas prioritárias e avançando para outros bairros.

A prefeitura também deverá estabelecer critérios técnicos e fiscalização para organizar a execução, já que a obra exige planejamento, intervenções no solo e coordenação entre diferentes empresas.

Se o cronograma sair do papel, a expectativa é de ruas com menos postes carregados de cabos, maior organização da infraestrutura e um padrão urbano mais moderno.

Ao mesmo tempo, especialistas lembram que o desafio está no custo da obra e na necessidade de sincronizar serviços para evitar que a cidade vire um canteiro permanente.

Ainda assim, o Guarujá passa a ser um dos exemplos mais comentados quando o assunto é “enterrar fios” e redesenhar o visual das cidades.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!