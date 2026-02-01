Único bloco que Anápolis terá é o de concreto, diz Márcio Corrêa sobre Carnaval de rua

Prefeito anunciou que, em vez disso, equipes de zeladoria receberam reforço para o feriado

Natália Sezil - 01 de fevereiro de 2026

Márcio Corrêa (PL) anunciou que Anápolis não terá Carnaval de rua. (Foto: Reprodução)

Questionado sobre como será o Carnaval em Anápolis, o prefeito Márcio Corrêa (PL) foi direto ao ponto ao responder que o “único bloco que vai ter é o bloco de concreto”.

O gestor municipal avisou, neste sábado (31), que a cidade não contará com bloco de rua para a festividade, justificando que o município não tem essa tradição e que as prioridades são outras.

“Vamos trabalhar muito nesse Carnaval. Quem quiser ajudar, a gente arruma até uma fantasia de pedreiro, de servente”, brincou.

Márcio anunciou que mais de 200 profissionais estarão empenhados na zeladoria do município ao longo do feriado. O objetivo é enfrentar o período chuvoso, tentando combater os buracos que surgem no asfalto e o mato que cresce mais rápido.

O prefeito reiterou: “Todo mundo gosta de festa, mas população também gosta de hospital com atendimento de qualidade, de mobilidade adequada, vaga nas escolas para os alunos. Essa é nossa prioridade”.

No dia 13 de janeiro, o Governo de Goiás havia anunciado que Anápolis estava na lista de cidades contempladas pelo programa Folia Goiás. A verba, aprovada em edital, seria destinada exclusivamente à promoção do Carnaval de rua.

Márcio afirmou, entretanto, que entrou em contato com o vice-governador Daniel Vilela (MDB) para avisar que a festividade não será realizada no município.

Para quem ainda quer festejar o Carnaval, o gestor sugeriu descansar, promover festas em locais privados ou visitar cidades próximas onde os blocos são tradição.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Márcio Corrêa (@oficialmarciocorrea)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!