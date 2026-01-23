“Não vou parar enquanto não deixar essa região toda organizada”, diz Márcio sobre bairros da Avenida Pedro Ludovico

Prefeito de Anápolis anunciou que ação nos setores já tem data marcada para acontecer

Natália Sezil - 23 de janeiro de 2026

Márcio Corrêa (PL) anunciou que detentos irão realizar roçagem em vários bairros de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL) anunciou que vai promover uma força-tarefa para realizar serviços públicos, como roçagem e iluminação, nos bairros marcados pela Avenida Pedro Ludovico.

A declaração foi feita durante a entrega dos kits escolares, na Escola Municipal Rodolf Mikel Ghannan, localizada no bairro Paraíso.

O gestor apontou que a ação “vai desde o São Joaquim até o Calixtópolis”, contemplando a região Sudoeste da cidade. E afirmou: “Não vou parar enquanto não deixar essa região toda limpa, organizada, com o asfalto tratado”.

O prefeito disse, também, que deve se reunir com vários secretários nesta segunda-feira (26), quando o foco passa a ser esses setores.

Márcio fez referência ao programa “Segunda Chance”, que já tem utilizado a mão de obra de detentos do sistema prisional de Anápolis para fazer roçagem em alguns bairros, e finalizou: “Vocês vão ver aqui, semana que vem, máquina trabalhando e equipe de iluminação”.

