Dor de garganta: chá deve ser tomado quente ou gelado, segundo especialistas

Quando a garganta dói, muitas pessoas recorrem ao chá. Mas afinal, ele deve ser consumido quente ou gelado? Veja o que especialistas e estudos indicam

Gabriel Yuri Souto - 03 de fevereiro de 2026

A dor de garganta é um sintoma comum, geralmente causada por infecções virais ou bacterianas, alergias ou até ar seco. Quando aparece, muitas pessoas buscam conforto em líquidos, especialmente chás.

No entanto, existe uma dúvida frequente: qual a melhor temperatura para tomar chá quando a garganta está inflamada? A resposta dos especialistas não é tão simples quanto parece, mas há recomendações baseadas em evidências e experiência clínica.

Chá quente proporciona alívio — mas com limites

Especialistas em saúde afirmam que líquidos quentes podem trazer conforto durante uma dor de garganta. Bebidas mornas ou levemente aquecidas ajudam a lubrificar a mucosa irritada e aumentam a produção de saliva, o que facilita engolir e pode reduzir a sensação de arranhado.

Além disso, alguns chás contêm compostos anti-inflamatórios naturais, especialmente quando combinados com mel, limão ou gengibre, que podem auxiliar na redução do desconforto.

No entanto, médicos alertam que chá muito quente, acima de aproximadamente 60 °C, pode irritar ainda mais a garganta já sensível. O calor excessivo pode inflamar as mucosas e até danificar tecidos delicados, atrasando a recuperação.

Por isso, a recomendação é evitar bebidas muito quentes e preferir versões mornas ou ligeiramente aquecidas.

Chá gelado tem efeitos diferentes

Embora o chá gelado não seja a primeira escolha em muitos casos, ele pode oferecer alívio em situações específicas. Líquidos mais frios, como bebidas geladas ou sorvetes, podem atuar como um analgésico local temporário, reduzindo a sensibilidade dos nervos e diminuindo a dor momentaneamente.

Essa sensação ocorre porque o frio contrai os tecidos e reduz a inflamação localizada, o que pode ajudar, especialmente quando a dor está mais intensa.

No entanto, assim como o chá muito quente, líquidos gelados podem agravar a irritação da garganta em algumas pessoas, especialmente quando a mucosa já está inflamada ou quando há tosse intensa.

Por esse motivo, especialistas sugerem observar a própria reação ao frio e evitar gelo ou bebidas muito geladas se elas piorarem o sintoma.

Qual a melhor escolha?

A resposta de profissionais de saúde é: depende do caso e da sensibilidade pessoal. Em termos gerais, chá morno ou levemente quente costuma ser mais confortável e eficaz para aliviar a dor de garganta.

A temperatura moderada ajuda a suavizar a mucosa e pode favorecer a hidratação, que é essencial para a recuperação.

Por outro lado, se a garganta estiver muito inflamada ou dolorida de forma aguda, bebidas mais frias podem trazer alívio temporário. O importante é evitar extremos, muito quente ou extremamente gelado, e prestar atenção em como o organismo responde.

Dicas extras de alívio

Além da temperatura do chá, especialistas reforçam que manter a hidratação ao longo do dia é crucial para a recuperação de uma dor de garganta.

Outros remédios caseiros podem ajudar, como gargarejo com água morna e sal, mel com limão ou chás de ervas com propriedades calmantes.

No entanto, se a dor persistir por mais de alguns dias, vier acompanhada de febre alta ou dificuldade para engolir, é importante buscar orientação médica.

