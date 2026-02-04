Supermercado surpreende ao fechar as portas após investir R$ 15,7 milhões em loja

Projeto inspirado em mercados europeus e brasileiros não resistiu ao cenário econômico

Magno Oliver - 04 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação)

Um investimento milionário, uma proposta moderna e expectativas de expansão. Ainda assim, o plano não se sustentou. Um supermercado que apostou alto em um novo conceito de varejo acabou encerrando suas atividades antes do previsto em Buenos Aires, chamando a atenção do setor.

A unidade era da rede Libertad, que desembarcou na capital argentina em 2023 com um modelo conhecido como fresh market — formato voltado à oferta de alimentos frescos, saudáveis e preparados de forma artesanal.

O espaço reunia sucos naturais, saladas de frutas, pratos caseiros e uma ampla seleção de produtos voltados ao consumo imediato.

Para viabilizar a operação, o grupo investiu cerca de US$ 3 milhões, o equivalente a R$ 15,7 milhões, em uma loja de 1.800 metros quadrados.

O projeto incluiu a incorporação de aproximadamente 70 novos fornecedores e um portfólio que ultrapassava 10 mil itens, seguindo a proposta de um mercado aberto, sem portas ou barreiras físicas.

Apesar do aporte e da estrutura robusta, a primeira experiência do Libertad em Buenos Aires não alcançou o desempenho esperado. A loja fechou as portas cerca de dois anos e meio após a inauguração, interrompendo o plano de expansão do grupo, que tem origem na cidade de Córdoba.

Especialistas do varejo apontam que fatores como a redução do consumo e o aumento dos custos de locação em grandes centros comerciais podem ter contribuído para o resultado negativo.

Ainda assim, a rede segue em funcionamento fora da capital, mantendo operações em cidades como Córdoba, Mendoza e San Juan.

O conceito fresh market adotado pelo Libertad não era inédito no país. A proposta foi inspirada em experiências consolidadas na Europa e no Brasil, onde redes como o Pão de Açúcar já exploram esse formato.

À época, o projeto era conduzido pelo Grupo Casino, que posteriormente deixou o mercado argentino e vendeu a marca ao conglomerado salvadorenho Calleja, em 2024.

