Conheça a cidade no interior de Goiás, perto de Brasília, famosa pelo santuário de cachoeiras

Pirenópolis une centro histórico tombado como Patrimônio Nacional e cachoeiras do Cerrado, com passeios culturais e gastronomia marcante

Gustavo de Souza - 05 de fevereiro de 2026

Cachoeira do Abade, em Pirenópolis. (Foto: Site oficial da Cachoeira do Abade)

A poucos quilômetros de Brasília e Goiânia, Pirenópolis se consolidou como um dos destinos mais procurados do Centro-Oeste.

Tombada como Patrimônio Nacional, a cidade combina arquitetura colonial preservada com a natureza intensa do Cerrado, entregando uma experiência que vai do passeio a pé pelas ruas de pedra até banhos em quedas d’água.

O charme aparece logo no centro histórico. Entre casarões coloridos, ateliês e lojas de artesanato, o visitante tem a sensação de voltar no tempo — e ainda encontra pontos simbólicos que ajudam a contar a história local.

A vocação turística, porém, não para por aí. Além do cenário colonial, a região é conhecida como um verdadeiro “santuário” de cachoeiras, com opções para todos os perfis, de famílias a aventureiros.

Centro histórico, sabores e noites movimentadas

O passeio pelo centro costuma começar na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, um dos cartões-postais da cidade. Ela foi reconstruída após um incêndio em 2002 e segue como referência para moradores e turistas.

Outro ponto que concentra movimento é a Rua do Lazer, que à noite fica fechada para carros. É ali que muitos visitantes se reúnem para circular com calma e escolher onde comer.

A rua reúne bares e restaurantes com pratos da culinária goiana, como empadão goiano e arroz com pequi, além de opções da cozinha internacional. Para quem gosta de unir passeio e gastronomia, o roteiro se encaixa sem esforço.

Cachoeiras para todos os gostos: onde ir em Pirenópolis

A natureza ao redor de Pirenópolis convida para trilhas e mergulhos. A maioria das cachoeiras fica em propriedades privadas, com cobrança de taxa de entrada para manutenção e acesso, e há opções desde as mais estruturadas até as que exigem mais disposição.

Cachoeira do Abade: excelente estrutura, com trilhas suspensas, mirantes e restaurante; ideal para quem busca conforto e segurança.

excelente estrutura, com trilhas suspensas, mirantes e restaurante; ideal para quem busca conforto e segurança. Cachoeiras Bonsucesso: complexo com várias quedas menores, perfeitas para banho relaxante; acesso fácil e perto do centro.

complexo com várias quedas menores, perfeitas para banho relaxante; acesso fácil e perto do centro. Cachoeira do Lázaro e de Santa Maria: dentro da Reserva Ecológica Vargem Grande, com poços profundos e águas cristalinas em vegetação preservada.

dentro da Reserva Ecológica Vargem Grande, com poços profundos e águas cristalinas em vegetação preservada. Cachoeiras dos Dragões: oito quedas em trilha mais longa, que exige disposição; fica no Mosteiro Zen Budista Eisho Ji e atrai quem busca contato intenso com a natureza.

Festa do Divino e Cavalhadas: tradição que lota a cidade

Além das paisagens, Pirenópolis respira cultura. Todos os anos, a Festa do Divino Espírito Santo atrai milhares de pessoas e transforma a cidade em palco de celebrações tradicionais.

O grande destaque é a Cavalhada, encenação teatral ao ar livre que representa a luta entre mouros e cristãos. O evento é apontado como um dos pontos altos do calendário cultural de Goiás e reforça o peso histórico do município.

Com essa combinação de arquitetura colonial, gastronomia e cachoeiras, Pirenópolis segue como um destino completo para quem quer viajar perto de Brasília — seja para relaxar, explorar trilhas ou viver a tradição goiana.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!