Glow up: o que é e 6 dicas para alcançar em 2026 e mudar totalmente

Mais do que aparência, o glow up envolve mudanças de hábitos, mentalidade e autoestima que refletem por dentro e por fora

Layne Brito - 05 de fevereiro de 2026

O termo glow up se popularizou nas redes sociais para definir uma transformação visível, geralmente ligada à aparência.

Mas, na prática, o conceito vai muito além de cabelo novo, roupas diferentes ou uma rotina de skincare.

Um verdadeiro glow up envolve evolução pessoal, emocional e comportamental.

Para 2026, a tendência é enxergar o glow up como um processo completo, que impacta saúde, autoestima, rotina e até a forma como a pessoa se posiciona no mundo. A mudança acontece de dentro para fora e se reflete naturalmente na imagem.

Confira seis dicas para conquistar um glow up real e duradouro.

1. Cuide da sua saúde antes de tudo

Não existe transformação sem saúde. Dormir melhor, se alimentar com mais equilíbrio e incluir alguma atividade física na rotina fazem diferença não só no corpo, mas também no humor, na energia e na disposição diária.

2. Organize sua rotina e seus hábitos

Glow up também é organização. Ajustar horários, criar uma rotina mais funcional e abandonar hábitos que geram cansaço excessivo ajudam a trazer mais clareza mental e sensação de controle da própria vida.

3. Invista no autocuidado de forma consciente

Autocuidado não precisa ser caro. Skincare básico, cuidados com cabelo, higiene pessoal e momentos de descanso fazem parte do processo. Quando a pessoa se cuida, a aparência naturalmente melhora.

4. Trabalhe sua autoestima e mentalidade

Mudança externa sem mudança interna não se sustenta. Desenvolver autoconfiança, reduzir comparações e aprender a valorizar suas conquistas são passos essenciais para um glow up verdadeiro.

5. Reavalie relações e ambientes

Ambientes e pessoas influenciam diretamente no bem-estar. Se afastar de relações desgastantes e buscar espaços mais positivos pode transformar a forma como você se sente e se enxerga.

6. Defina metas realistas para o futuro

Ter objetivos claros, mesmo que pequenos, ajuda a manter constância. Um glow up não acontece de uma vez, mas é construído com decisões diárias que apontam para a versão de si mesmo que você quer alcançar.

No fim, o glow up de 2026 não é sobre mudar quem você é, mas sobre evoluir, cuidar melhor de si e alinhar aparência, rotina e mentalidade. A transformação mais poderosa é aquela que faz você se sentir bem consigo mesmo.

