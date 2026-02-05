O truque de avó para limpar o fogão de forma fácil, sem precisar pagar diarista

Mistura simples com itens que quase todo mundo tem em casa ajuda a remover gordura e sujeira pesada sem esforço

Layne Brito - 05 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

Quem cuida da casa sabe que o fogão é um dos eletrodomésticos que mais acumulam sujeira.

Gordura, respingos de comida e manchas acabam se fixando com o tempo, tornando a limpeza cansativa. Mas um truque antigo, muito usado por avós, pode facilitar bastante esse processo.

O método aposta no uso de ingredientes simples, encontrados na maioria das casas: bicarbonato de sódio, vinagre branco de álcool e detergente neutro. Juntos, eles ajudam a soltar a gordura sem danificar a superfície do fogão.

A técnica funciona porque o bicarbonato age como um abrasivo leve, o vinagre ajuda a quebrar a gordura acumulada e o detergente finaliza a limpeza, removendo os resíduos e devolvendo o brilho.

O segredo do truque está no tempo de ação. Em vez de esfregar por vários minutos, basta aplicar a mistura e deixar agir.

Com isso, a sujeira se desprende com mais facilidade, reduzindo o esforço físico e o tempo gasto na limpeza.

O método pode ser usado tanto na superfície do fogão quanto nas grades e bocas, que costumam concentrar gordura pesada.

Ao deixar essas peças de molho por alguns minutos na mesma mistura, a limpeza fica muito mais simples.

Além de facilitar o trabalho, o truque evita o uso constante de produtos abrasivos, que podem riscar o fogão e comprometer o acabamento com o passar do tempo.

O resultado é um fogão limpo, conservado e com menos desgaste.

