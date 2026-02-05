Síndico do Torres do Mirante renuncia após protestos, crise e denúncias em Anápolis

Conflitos se intensificaram nas últimas semanas e desgaste acumulado levaram à saída do gestor

Pedro Ribeiro - 05 de fevereiro de 2026

(Foto: Montagem/Captura/Reprodução)

O síndico do condomínio Torres do Mirante, localizado na Vila Jaiara, região Norte de Anápolis, anunciou nesta quinta-feira (05) a renúncia ao cargo, em meio a uma crise que se arrasta há meses e ganhou maior repercussão nas últimas semanas.

Em comunicado, Randerson Aguiar afirmou que a decisão foi tomada diante do que classificou como um ambiente de hostilidade, perseguições e ataques pessoais, que, segundo ele, teriam ultrapassado os limites da convivência condominial.

O mandato do gestor estava previsto para se encerrar no fim de fevereiro.

Além do síndico, a renúncia também envolve o subsíndico e conselheiros que integravam a atual gestão.

A saída ocorre após protestos organizados por moradores, denúncias de suposta má gestão, questionamentos sobre dívidas acumuladas e uma disputa judicial envolvendo assembleias que tentaram destituir a administração do condomínio.

O Portal 6 vem acompanhando o caso desde as primeiras manifestações públicas dos condôminos, que passaram a relatar uma série de problemas administrativos.

Entre as principais queixas estão a falta de transparência na gestão, aplicação de multas consideradas abusivas, realização de obras sem aprovação em assembleia e um passivo financeiro que, segundo os moradores, se aproxima de R$ 1 milhão.

Parte dessas denúncias foi negada pela administração em respostas anteriores à reportagem.

