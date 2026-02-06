Com quadra coberta e laboratórios, novo Colégio Estadual Violeta Pitaluga é inaugurado em Anápolis

Espaço moderno substitui estrutura antiga e amplia atividades pedagógicas

Pedro Ribeiro - 06 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação)

Foi inaugurada nesta sexta-feira (06), em Anápolis, a nova sede do Colégio Estadual Violeta Pitaluga, localizada no Jardim Alexandrina.

A unidade passa a funcionar em um prédio completamente novo, após investimento de aproximadamente R$ 3,5 milhões do Governo de Goiás, o que permitiu a modernização total da estrutura e a ampliação das condições de ensino para os estudantes da região.

Presente na solenidade, a presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Andreia Rezende (Avante), afirmou que a transformação é perceptível já no primeiro contato com os alunos.

“Ficou parecendo escola particular. Foi a primeira coisa que ouvi de um aluno ao chegar aqui. Isso mostra o impacto real dessa mudança”, comentou.

O colégio conta agora com sete salas de aula, bloco administrativo, biblioteca, laboratórios de Química, Física e Informática, além de cozinha com refeitório, vestiários e uma quadra poliesportiva coberta.

A nova estrutura substitui instalações antigas e oferece mais conforto e segurança à comunidade escolar.

O deputado estadual Amilton Filho (MDB), que cresceu no bairro, ressaltou que a obra representa o fim de uma espera de mais de 40 anos.

“Não é uma reforma, é uma escola totalmente nova, que devolve dignidade a quem estuda e trabalha aqui”, afirmou.

Durante a inauguração, os estudantes também receberam os cartões do programa Bolsa Estudo, iniciativa do Governo de Goiás que busca incentivar a permanência na escola por meio de auxílio financeiro mensal.

O benefício passou por reajuste e, atualmente, estudantes do ensino regular recebem R$ 130 por mês, enquanto alunos das escolas de tempo integral recebem R$ 150.

