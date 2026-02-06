Prefeitura de Anápolis anuncia mudança da rodoviária após quase 40 anos na Brasil Norte

Anúncio faz parte de projeto para reestruturação do transporte público na cidade

Ícaro Gonçalves - 06 de fevereiro de 2026

O anúncio da retirada da rodoviária foi feito pelo prefeito Márcio Corrêa e faz parte de um projeto para a reestruturação do transporte público na cidade (Foto: Prefeitura de Anápolis)

O terminal rodoviário de Anápolis que fica na Avenida Brasil Norte, ativo há quase quatro décadas, deixará de funcionar no local nos próximos meses.

O anúncio foi feito pelo prefeito Márcio Corrêa e faz parte de um amplo projeto feito em parceria com o Governo do Estado para a reestruturação do transporte público na cidade.

Segundo o prefeito, o terminal rodoviário Josias Moreira Braga apresenta estrutura degradada, e já não atende às necessidades da população anapolina e do sistema de transporte.

O projeto é transferir o terminal para uma área na saída da cidade, próxima à BR-153, o que deve desafogar o trânsito de veículos que passam pela Brasil Norte e melhorar o fluxo de ônibus rodoviários dentro do perímetro urbano.

“A rodoviária é um grande espaço público, um espaço nobre, mas infelizmente está tudo destruído e deteriorado”, disse o prefeito.

Sobre o futuro do local, Márcio Corrêa prevê que ele deve ser destinado a um espaço de serviços na área de entretenimento.

“Toda estrutura será reaproveitada, e vamos em breve liberar a área para receber, quem sabe, um shopping, ou outra estrutura que vai trazer oportunidade para a cidade, gerar renda para a cidade, mas também trazer recursos para o município”, finalizou.

A estrutura

O Terminal Rodoviário Josias Moreira Braga existe desde 1987 e possui um espaço de 22.800 m² de área construída. É a principal rodoviária da cidade, devido à sua grande demanda mensal.

Operam no terminal mais de 20 empresas de transporte de passageiros, com uma circulação aproximada de 20 mil passageiros mensalmente.

Além das viações, os passageiros encontram no local diversos comércios, lojas de vestuário, bancas de revistas e um ponto de táxi que opera diariamente, 24 horas por dia.

