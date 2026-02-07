Pesquisa mostra que brasileiros estão perdendo o teto após se endividarem com apostas on-line

Estudo aponta que milhões de brasileiros comprometeram renda e gastos essenciais por causa das chamadas bets, levantando alerta sobre risco financeiro

Gabriel Yuri Souto - 07 de fevereiro de 2026

(Foto: Prefeitura Municipal de Manaus)

O crescimento das apostas on-line no Brasil vem provocando impactos diretos no orçamento das famílias. Pesquisas recentes mostram que brasileiros endividados com apostas on-line já deixaram de pagar contas básicas e, em casos extremos, perderam a moradia.

Além disso, o fácil acesso às plataformas de apostas contribui para gastos impulsivos. Esse comportamento preocupa especialistas em finanças e órgãos de defesa do consumidor.

Milhões comprometeram a renda com apostas

Levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil aponta que cerca de 39 milhões de brasileiros fizeram apostas on-line no último ano. Entre eles, quase 20% afirmaram ter comprometido parte significativa da renda.

Além disso, 41% reduziram gastos essenciais para continuar apostando. Já 17% deixaram de pagar contas, como água, luz ou aluguel, por causa das apostas.

Esses números mostram que o problema vai além do entretenimento. Na prática, ele afeta diretamente a estabilidade financeira das famílias.

Endividamento por apostas cresce no país

Outro estudo revelou que o número de brasileiros endividados por apostas praticamente dobrou. O percentual subiu de 16% para 35% em apenas um ano.

Segundo os dados, homens e pessoas de baixa renda formam o grupo mais vulnerável. Por outro lado, jovens adultos também aparecem entre os mais afetados.

Assim, o cenário indica um risco social crescente. O endividamento deixa de ser pontual e passa a ser estrutural.

Apostas on-line avançam após regulamentação

Desde a regulamentação das apostas esportivas, o número de usuários aumentou. Atualmente, quase 1 em cada 5 brasileiros conectados à internet aposta on-line.

Embora a regulamentação traga mais controle sobre as empresas, ela não impede o endividamento individual. Portanto, o uso sem planejamento continua sendo um problema.

Além disso, a promessa de ganhos rápidos atrai consumidores sem preparo financeiro.

Risco direto para despesas básicas

Especialistas alertam que apostar sem limites compromete despesas essenciais. Alimentação, moradia e saúde costumam ser as primeiras áreas afetadas.

Com o tempo, o acúmulo de dívidas pode levar à inadimplência prolongada. Em situações mais graves, isso resulta em despejos e perda do teto.

Por isso, o tema passou a ser tratado também como questão de saúde financeira e social.

Como evitar que apostas prejudiquem o orçamento

Para reduzir os riscos, especialistas recomendam algumas medidas simples:

Definir um limite mensal de gastos com apostas

Nunca usar dinheiro destinado a contas básicas

Tratar apostas apenas como lazer, não como renda

Buscar ajuda financeira se o controle for perdido

Dessa forma, é possível evitar que o entretenimento se transforme em um problema financeiro grave.

