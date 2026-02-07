Pouco valorizada, mas deliciosa: a carne de segunda que surpreende até churrasqueiros

O sete da paleta ganha destaque por suculência, versatilidade e ótimo custo-benefício no preparo do dia a dia

Isabella Victória - 07 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube/ Marcelo Bolinha Carnes)

Apesar de ainda carregar o rótulo de “carne de segunda”, o sete da paleta vem conquistando cada vez mais espaço nas cozinhas brasileiras — e até mesmo nas grelhas de churrasqueiros experientes.

Com preço mais acessível e sabor marcante, o corte prova que qualidade não está, necessariamente, ligada ao valor pago no açougue.

Retirado da parte dianteira do boi, o sete da paleta possui fibras longas e uma quantidade equilibrada de gordura, o que garante suculência quando preparado corretamente.

Por isso, é uma opção versátil que vai muito além do tradicional cozido.

Por que o sete da paleta merece mais atenção?

Um dos principais atrativos da carne é o custo-benefício.

Em tempos de preços elevados, o corte se apresenta como alternativa econômica sem abrir mão do sabor.

Além disso, absorve bem temperos e marinadas, ficando macio em preparos mais lentos, como panela de pressão, ensopados e carne de panela.

Mas o que surpreende mesmo é sua presença no churrasco.

Quando cortado corretamente e preparado em fogo médio, o sete da paleta pode entregar uma textura agradável e um gosto intenso, quebrando o preconceito com as chamadas carnes de segunda.

Dicas para acertar no preparo

Para extrair o melhor do corte, algumas orientações fazem toda a diferença:

Aposte em cozimentos longos, que ajudam a amaciar as fibras

Utilize temperos simples, como alho, sal e ervas, para realçar o sabor natural

No churrasco, prefira cortes mais altos e evite fogo muito forte

Com essas técnicas, o sete da paleta se transforma em um prato saboroso e digno de elogios.

Uma escolha inteligente na cozinha

Cada vez mais presente em receitas caseiras e até em restaurantes, o sete da paleta mostra que valorizar cortes menos populares é também uma forma de cozinhar com criatividade e consciência.

No fim das contas, essa carne prova que sabor e economia podem, sim, andar juntos.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!