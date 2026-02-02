Conheça as duas melhores carnes para carne moída, segundo açougueiros

Escolher o corte certo faz toda a diferença no sabor, na textura e até na saúde das receitas do dia a dia

Layne Brito - 02 de fevereiro de 2026

(Foto: Angele J/ Pexels)

A carne moída está entre os ingredientes mais usados na cozinha brasileira, presente em pratos como almôndegas, molhos, hambúrgueres e recheios.

Apesar de muita gente pedir apenas “carne moída” no açougue, profissionais da área alertam que o corte escolhido influencia diretamente no resultado final da receita, tanto no sabor quanto na suculência.

Segundo açougueiros, dois cortes se destacam quando o assunto é carne moída:

1. Patinho

Considerado um dos cortes mais indicados, o patinho é magro, macio e bastante versátil. Ele funciona bem em preparos mais leves, como molhos, recheios e receitas do dia a dia, além de absorver bem temperos e manter uma textura uniforme após o cozimento.

2. Acém

Já o acém possui um pouco mais de gordura, o que garante mais sabor e suculência à carne moída.

É ideal para receitas que pedem uma textura mais úmida, como hambúrgueres caseiros, almôndegas e pratos que ficam mais tempo no fogo.

Outro ponto positivo é o custo-benefício, geralmente mais acessível que outros cortes.

Para garantir um bom resultado, a principal dica é pedir para a carne ser moída na hora, o que preserva frescor e qualidade.

Também vale conversar com o açougueiro e explicar qual receita será feita, já que ele pode sugerir o corte mais adequado ou até a mistura ideal para alcançar o ponto certo de sabor e suculência.

