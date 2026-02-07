Psicólogos alertam: crianças que foram superprotegidas pelos pais na infância podem se tornar adultos muito indecisos quando crescem

Algumas escolhas feitas cedo moldam comportamentos que acompanham toda a vida adulta

Magno Oliver - 07 de fevereiro de 2026

(Foto: Tânia Rego/Agência Brasil)

A superproteção na infância, muitas vezes confundida com cuidado e amor, tem sido apontada por psicólogos como um fator de risco para o desenvolvimento emocional saudável.

Especialistas alertam que impedir a criança de enfrentar frustrações, tomar decisões simples ou experimentar desafios cotidianos pode comprometer sua autonomia e capacidade de escolha na vida adulta.

O psicólogo espanhol Rafa Guerrero, especialista em desenvolvimento infantil, afirma que a superproteção costuma estar mais relacionada aos medos não resolvidos dos adultos do que às reais necessidades da criança.

Em entrevistas e publicações científicas, Guerrero explica que pais excessivamente controladores transmitem, ainda que de forma inconsciente, a mensagem de incapacidade aos filhos, afetando diretamente a construção da autoestima e da autoconfiança.

Estudos publicados pela American Psychological Association (APA) indicam que crianças criadas em ambientes altamente controlados tendem a apresentar maior dependência emocional, baixa tolerância à frustração e dificuldade em estabelecer limites pessoais na fase adulta.

Segundo a entidade, a ausência de experiências de tentativa e erro prejudica o desenvolvimento das funções executivas, responsáveis pela tomada de decisão e autorregulação emocional.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) também reforçam que o desenvolvimento saudável envolve permitir que a criança explore o ambiente com segurança, mas sem intervenções excessivas.

Errar, repetir e lidar com pequenas frustrações são etapas fundamentais para o fortalecimento da resiliência emocional e da capacidade de resolver problemas de forma independente.

Especialistas destacam que não se trata de adotar uma criação permissiva ou negligente, mas de acompanhar sem controlar.

Validar emoções, oferecer apoio e incentivar a tentativa são atitudes que favorecem o crescimento emocional. Como alertam os psicólogos, superproteger não é proteger, é limitar.

E esses limites, quando impostos na infância, podem se transformar em barreiras invisíveis que dificultam escolhas, autonomia e segurança emocional ao longo da vida adulta.

