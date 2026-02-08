Brasil abriga a maior fazenda de frutas do mundo, que produz milhões por mês e impressiona o planeta

Do domínio da laranja ao açaí amazônico, o Brasil concentra as maiores operações de fruticultura do planeta, unindo escala industrial, tecnologia e sustentabilidade

08 de fevereiro de 2026

O Brasil costuma ser lembrado como potência em grãos, carne e commodities tradicionais. No entanto, existe um segmento menos comentado do agronegócio nacional que alcançou uma escala inédita no planeta: a fruticultura.

Ao longo do território brasileiro, estão concentradas as maiores fazendas de frutas do mundo, responsáveis por produzir milhões de unidades todos os meses e abastecer mercados nos cinco continentes.

Essas informações aparecem em levantamentos setoriais do agronegócio brasileiro e em dados divulgados por empresas líderes do setor. Dessa forma, fica evidente que o país não apenas produz em grande volume.

Além disso, tornou-se referência global em eficiência, tecnologia agrícola e logística internacional.

A laranja brasileira domina o mercado global

Quando o assunto é laranja, o Brasil lidera com folga. Atualmente, o país abriga a maior operação de citricultura do planeta, estruturada em um sistema integrado que conecta produção rural, processamento industrial e exportação. Nesse cenário, a Citrosuco ocupa posição central.

A empresa responde por cerca de 25% de todo o suco de laranja consumido no mundo. Além disso, concentra quase metade da produção brasileira.

Hoje, administra 25 fazendas localizadas principalmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Juntas, essas áreas ultrapassam 80 mil hectares de pomares.

Ao mesmo tempo, a companhia mantém três grandes unidades industriais e uma ampla rede de produtores parceiros. Assim, o modelo permite controle total da cadeia produtiva, do campo ao mercado internacional.

A logística também chama atenção. A Citrosuco opera terminais portuários próprios no Brasil, Estados Unidos, Bélgica, Japão e Austrália. Além disso, conta com uma frota exclusiva de navios desenvolvidos para transportar suco de laranja a granel.

Dentro das fazendas, cada árvore possui identificação individual. Dessa maneira, sensores, drones e sistemas digitais monitoram pragas, nutrição e produtividade.

Com isso, a empresa se consolidou como a primeira operação de citricultura totalmente digital do mundo, utilizando inteligência artificial para decisões de manejo e redução de impactos ambientais.

A maior fazenda de coco do planeta fica no Pará

Saindo dos pomares de laranja e avançando para a região Norte, outro gigante da fruticultura brasileira se destaca. A maior fazenda de coco do mundo pertence à empresa Só Coco e está localizada em Moju, no Pará, a pouco mais de 100 quilômetros de Belém.

Atualmente, a área total chega a 20 mil hectares. Desse total, cerca de 6 mil hectares concentram mais de 15,5 milhões de coqueiros em produção.

Por outro lado, os 14 mil hectares restantes são destinados à preservação ambiental, o que torna o projeto um dos maiores exemplos de equilíbrio entre produção e conservação no país.

Em períodos de pico, a colheita ultrapassa 1 milhão de cocos por dia. Esse desempenho ocorre, principalmente, graças ao uso de variedades híbridas. Enquanto coqueiros tradicionais produzem até 120 frutos por ano, os híbridos podem alcançar 220.

Com o tempo, esse modelo se espalhou pelo país. Hoje, cerca de 70% da área cultivada com coco no Brasil utiliza variedades semelhantes às adotadas pela empresa, consolidando um novo padrão produtivo nacional.

Açaí amazônico ganha escala industrial

Outro destaque da fruticultura brasileira é o açaí. Tradicionalmente consumido por populações locais, o fruto amazônico conquistou mercados internacionais e passou a integrar dietas na Europa, América do Norte e Ásia.

Nesse sentido, empresas do setor investiram em plantios irrigados e na recuperação de áreas degradadas. Assim, solos antes improdutivos passaram a integrar sistemas agrícolas eficientes e exportadores.

Entretanto, o projeto mais ambicioso é conduzido pela Shutz Agroambiental, no estado do Amapá. O empreendimento promete se tornar a maior fazenda de açaí do mundo.

Atualmente, já são mais de 2 milhões de palmeiras plantadas em cerca de 2.730 hectares. Além disso, a região possui altos índices de chuva, o que permite cultivo sem irrigação artificial. Dessa forma, os custos diminuem e o impacto ambiental também é reduzido.

Jabuticaba transforma tradição em potência econômica

Entre as frutas símbolo do Brasil, a jabuticaba também ocupa posição de destaque. A maior plantação do mundo está localizada em Goiás, na Fazenda Jabuticabal, próxima a Goiânia.

A história começou em 1947, quando Antônio Batista da Silva plantou as primeiras mudas. Com o passar dos anos, a iniciativa familiar cresceu.

Hoje, a fazenda reúne mais de 42 mil pés de jabuticaba distribuídos em 130 hectares.

Durante a safra, entre setembro e outubro, o local se transforma em polo de turismo rural. Além disso, a família passou a industrializar o excedente.

Assim, surgiram geleias, doces, sorvetes, bebidas e outros derivados, ampliando a cadeia econômica da fruta.

Brasil lidera a fruticultura mundial

Somando laranja, coco, açaí e jabuticaba, o Brasil se consolida como o maior polo de fruticultura do planeta.

A combinação de áreas gigantescas, tecnologia digital, logística internacional e modelos sustentáveis coloca o país no centro da produção mundial de frutas.

Mais do que números expressivos, essas fazendas revelam um agronegócio capaz de unir tradição e inovação.

Dessa forma, cresce a percepção de que o Brasil detém um papel estratégico global ao dominar a maior produção de frutas do mundo.

