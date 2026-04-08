Gerente de casa noturna é baleado durante ataque a tiros em Anápolis

Suspeito chegou armado ao estabelecimento, efetuou disparos e fugiu a pé após a ação

Da Redação - 08 de abril de 2026

Durante a ação, um cliente também pode ter sido ferido na mão. (Foto: Reprodução)

Um gerente de casa noturna foi baleado durante um ataque a tiros registrado na madrugada desta terça-feira (08), no Bairro Calixtolândia, em Anápolis.

Portal 6 apurou que o suspeito chegou ao local já com uma arma em punho e efetuou cerca de quatro disparos.

Segundo testemunhas, ele usava jaqueta nas cores laranja ou amarela, calça jeans e capacete branco, o que dificultou a identificação.

Após os tiros, o autor fugiu a pé e não foi localizado até o momento.

A vítima foi atingida provavelmente no braço e socorrida por um segurança do estabelecimento, sendo levada ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde recebeu atendimento médico.

Durante a ação, um cliente também pode ter sido ferido na mão. Ele teria deixou o local por meios próprios logo após os disparos e não foi identificado.

Equipes realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC), com apoio das informações levantadas pela Polícia Militar (PM).

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