Pano de prato branquinho: a mistura de bicarbonato e vinagre que tira até as manchas mais antigas de gordura

Uma reação simples e acessível pode transformar completamente a aparência de tecidos encardidos sem esforço excessivo

Daniella Bruno - 08 de abril de 2026

(Imagem: Captura de tela/ YouTube)

Manter os panos de prato limpos e com aparência de novos é um desafio comum na rotina doméstica. Com o uso constante, eles acumulam gordura, resíduos de alimentos e manchas que parecem impossíveis de remover com uma lavagem comum.

Diante disso, muitas pessoas recorrem a produtos fortes, como água sanitária, sem saber que existem alternativas mais eficazes e menos agressivas.

Nesse cenário, a combinação de bicarbonato de sódio e vinagre se destaca como uma solução simples, acessível e extremamente potente para recuperar panos de prato encardidos.

Por que essa mistura funciona tão bem

Em primeiro lugar, o bicarbonato de sódio atua como um agente alcalino que quebra as moléculas de gordura e neutraliza odores. Dessa forma, ele facilita a remoção de sujeiras profundas.

Ao mesmo tempo, o vinagre branco dissolve resíduos acumulados e atua como um desinfetante natural. Como resultado, o tecido fica mais limpo e livre de odores.

Além disso, a reação efervescente entre os dois ingredientes ajuda a soltar a sujeira das fibras. Somado a isso, a água quente potencializa o processo ao abrir os tecidos e dissolver a gordura.

Como limpar panos de prato e remover manchas difíceis

Ingredientes

1 litro de água fervente

1/2 copo de vinagre branco

2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio

1 colher de sopa de detergente neutro

Panos de prato encardidos

Modo de preparo

Pré-enxágue: Enxágue os panos em água corrente para remover o excesso de sujeira.

Enxágue os panos em água corrente para remover o excesso de sujeira. Prepare a base: Coloque os panos em um balde e adicione o bicarbonato e o detergente.

Coloque os panos em um balde e adicione o bicarbonato e o detergente. Ative a mistura: Despeje o vinagre (vai espumar) e, em seguida, adicione a água fervente.

Despeje o vinagre (vai espumar) e, em seguida, adicione a água fervente. Deixe agir: Mantenha de molho por 2 a 3 horas. Para sujeiras mais pesadas, deixe por mais tempo.

Mantenha de molho por 2 a 3 horas. Para sujeiras mais pesadas, deixe por mais tempo. Finalize: Lave normalmente e enxágue bem.

Truques extras para manchas mais resistentes

Para manchas antigas:

Faça uma pasta com bicarbonato e detergente, aplique diretamente na mancha e deixe agir por 20 minutos antes do molho.

Faça uma pasta com bicarbonato e detergente, aplique diretamente na mancha e deixe agir por 20 minutos antes do molho. Use o sol a seu favor:

Sempre que possível, seque os panos ao sol para potencializar o clareamento natural.

Sempre que possível, seque os panos ao sol para potencializar o clareamento natural. Evite amaciante:

Ele cria uma película nas fibras e reduz a absorção do pano.

Ele cria uma película nas fibras e reduz a absorção do pano. Mantenha a frequência:

Lavar regularmente evita o acúmulo de gordura e facilita a limpeza.

Uma solução simples que renova seus panos de prato

Em síntese, a mistura de bicarbonato e vinagre mostra que soluções simples podem ser extremamente eficazes. Ao combinar ação química e prática, você remove sujeiras profundas sem danificar o tecido.

Portanto, ao incluir esse método na rotina, você garante panos mais limpos, livres de odores e com aparência renovada — de forma prática e econômica.

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