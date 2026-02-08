Onde assistir Anápolis x Anapolina pelo Goianão neste domingo (08)

Bola rola no Jonas Duarte, mas partida contará com torcida única para o mandante

Natália Sezil - 08 de fevereiro de 2026

Anápolis e Anapolina se enfrentam pelo Goianão. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Este domingo (08) é dia de clássico em Anápolis. Galo e Rubra se enfrentam a partir das 16h no Estádio Jonas Duarte, pela 8ª rodada do Campeonato Goiano de 2026.

O confronto entre Anápolis e Anapolina conta com torcida única para o Galo da Comarca, definido como mandante da partida.

A medida foi solicitada pela Polícia Militar (PM) e acatada pela Federação Goiana de Futebol (FGF) por conta do histórico de conflitos entre a Independente Tricolor e a Organizada Rubra. O entendimento é de que não seria possível isolar os rivais de forma segura.

Nesta rodada do Goianão, quem sai na frente é a Anapolina. Com quatro vitórias e três derrotas desde o início do campeonato, o time acumula 12 pontos e assume a 6ª posição.

A última partida da Xata terminou em vitória de 3 a 1 diante da Aparecidense. Ruan, Wadson e Cesinha balançaram as redes para a Anapolina, enquanto Luan descontou para o Camaleão.

O Anápolis fica logo atrás, na 7ª colocação. Tem 8 pontos porque, apesar dos esforços no segundo tempo, empatou de 2 a 2 com o Abecat Ouvidorense na segunda-feira (02).

Matheusinho e Rafinha balançaram as redes para a Onça-Pintada no primeiro tempo, enquanto Matheus Lagoa fez os dois gols do Tricolor da Boa Vista na partida.

Com isso, o Galo soma dois empates, três derrotas e apenas duas vitórias.

Enquanto a Xata tem vaga assegurada no mata-mata, o Tricolor ainda precisa ganhar para seguir no estadual.

Dada a condição de clássico, o jogo é apitado pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio, que pertence ao quadro FIFA.

A transmissão do confronto é feito pela TV Brasil Central (TBC) a partir das 15h. O acesso é gratuito por meio do canal no YouTube.

