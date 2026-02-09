Bolsa Família passará a exigir novo documento a partir do dia 1º de maio

Mudança busca atualizar cadastros, reforçar a fiscalização e evitar bloqueios no pagamento do auxílio

Layne Brito - 09 de fevereiro de 2026

A partir do dia 1º de maio, famílias que fizerem novos pedidos ou atualizações cadastrais no Bolsa Família poderão enfrentar uma nova exigência documental.

A medida integra o processo de modernização dos cadastros sociais e busca reforçar a segurança das informações dos beneficiários.

A mudança não atinge todos de forma imediata. A exigência se aplica principalmente a situações que envolvem comprovação de identidade. Beneficiários que já possuem biometria registrada em bases oficiais não devem ser impactados neste primeiro momento.

O documento exigido nesses casos é a Carteira de Identidade Nacional (CIN), que utiliza o CPF como número único e permite a identificação biométrica.

A transição para o novo modelo é coordenada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e substituirá gradualmente o antigo RG em todo o país.

Apesar de a substituição total do RG só ocorrer em 2032, algumas exigências começam antes. A partir de maio de 2025, novos benefícios sociais já passam a exigir a identificação nacional.

Em 2028, a CIN com biometria será obrigatória para concessão e manutenção de benefícios do INSS. O prazo final para que o RG antigo perca validade em todo o território nacional é março de 2032.

Além disso, a emissão da CIN é gratuita nos institutos de identificação estaduais. Contudo, para evitar bloqueios ou atrasos no Bolsa Família, a recomendação é manter o CadÚnico atualizado e verificar se a biometria já consta nos sistemas oficiais.

