Técnica pouco conhecida ajuda a manter a pele hidratada e com menos rugas ao longo do tempo

Método simples aplicado à noite ajuda a reduzir a perda de água da pele e pode retardar o surgimento de linhas finas e sinais do envelhecimento

Isabella Victória - 09 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Miriam Alonso)

Cuidar da pele vai muito além de cremes caros e procedimentos estéticos.

Uma técnica simples, pouco conhecida pelo grande público, tem ganhado espaço entre especialistas por favorecer a hidratação e ajudar na prevenção de rugas ao longo do tempo: o slugging.

O método consiste em aplicar um produto oclusivo — geralmente à base de petrolato, como a vaselina dermatológica — como última etapa da rotina noturna.

A ideia é formar uma barreira que reduza a perda de água enquanto a pessoa dorme.

Como a técnica ajuda a evitar rugas com o passar do tempo

A desidratação é um fator que contribui para o envelhecimento cutâneo.

Quando a pele perde água com facilidade, tende a ficar opaca, sensível e mais propensa ao surgimento de linhas finas e rugas.

O slugging atua justamente nesse ponto: ao diminuir a perda de água, ajuda a manter a pele mais viçosa e pode potencializar o efeito de produtos aplicados antes, como hidratantes e séruns.

Para quem a técnica costuma funcionar melhor

A prática costuma ser mais indicada para pessoas com pele seca ou sensível, principalmente em períodos de frio ou baixa umidade, quando a pele tende a ressecar mais.

Mesmo assim, a técnica pode ser adaptada para diferentes rotinas, desde que seja feita com equilíbrio e com produtos adequados para o tipo de pele.

Atenção: quem tem pele oleosa ou acneica deve ter cautela

Especialistas alertam que pessoas com pele oleosa ou acneica precisam de cuidado: o uso frequente de produtos muito oclusivos pode favorecer obstrução dos poros e aumentar o risco de espinhas, dependendo da tolerância individual.

Por isso, o ideal é observar a reação da pele e, sempre que possível, buscar orientação de um profissional antes de adotar qualquer mudança na rotina.

Um método simples, acessível e fácil de testar

Além de acessível, o slugging chama atenção por exigir poucas etapas e baixo custo.

Para quem busca mais hidratação, viço e prevenção de sinais de envelhecimento, pode ser uma alternativa prática — desde que usada com bom senso e segurança.

