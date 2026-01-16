Fim das olheiras: 5 truques de dermatologistas para fazer em casa e reduzir o aspecto cansado e renovar a pele

Hábitos simples podem suavizar olheiras, desinchar e deixar o rosto com aparência mais descansada

Magno Oliver - 16 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

As olheiras são uma das queixas estéticas mais comuns — e nem sempre têm a ver só com “dormir pouco”. Genética, idade, alergias, desidratação e até sombras formadas por inchaço ou perda de volume na região podem intensificar o escurecimento abaixo dos olhos.

A boa notícia é que dá para reduzir o aspecto cansado em casa com alguns truques de rotina que dermatologistas costumam recomendar.

A seguir, veja 5 estratégias práticas (e seguras) para melhorar a aparência da pele ao redor dos olhos.

1) Compressa fria por 5 a 10 minutos (efeito “acorda o rosto”)

O frio ajuda a contrair vasos sanguíneos e pode diminuir inchaço e escurecimento temporário, especialmente quando a olheira vem acompanhada de bolsas.

Como fazer em casa

Use uma compressa fria, máscara gelada ou colher resfriada.

Aplique por 5 a 10 minutos, sem pressionar.

Repita pela manhã ou após um dia intenso.

Dica: se a região estiver sensível, envolva o item gelado em um pano limpo.

2) Protetor solar no contorno dos olhos todos os dias

Muita gente esquece, mas o sol pode piorar olheiras por pigmentação, deixando a região mais escura com o tempo. Dermatologistas reforçam que proteger a área ajuda a evitar esse “escurecimento progressivo”.

Como aplicar sem irritar

– Prefira FPS 30+ e fórmulas próprias para o rosto.

– Passe uma camada fina também na região abaixo dos olhos (evite encostar no olho).

– Reaplique se houver exposição direta ao sol.

3) Creme/gel com ativos certos (sem exagero)

Alguns ingredientes podem ajudar a melhorar textura, viço e aparência de cansaço:

– Cafeína: pode ajudar a reduzir aparência de inchaço e escurecimento transitório.

– Niacinamida: auxilia na uniformização do tom e barreira da pele.

– Retinoides (retinol/derivados): podem ajudar no aspecto de pele fina e linhas, mas exigem cuidado, porque a área é sensível.

Como usar com segurança

– Comece 2 a 3 noites por semana.

– Use pouca quantidade (um “grão de arroz” para os dois olhos).

– Se arder, descamar demais ou lacrimejar, suspenda e procure um dermato.

4) Trate alergias e evite “coçar” os olhos

Coçar a região e crises alérgicas podem aumentar a congestão local e piorar o escurecimento — existe até o termo “olheira alérgica”.

O que ajuda

– Lavar o rosto ao chegar da rua (reduz irritantes).

– Evitar esfregar os olhos.

Em caso de rinite/alergia frequente, conversar com médico sobre controle adequado.

5) Sono e hidratação: não é clichê, é base

A falta de sono e a desidratação podem deixar o rosto com aparência mais cansada e evidenciar olheiras (por inchaço, pele mais opaca e sombras).

Checklist rápido

– Tente manter horários mais regulares para dormir.

– Durma com a cabeça levemente elevada se você incha com facilidade.

– Hidrate-se ao longo do dia (e pegue leve no álcool à noite, que costuma piorar o inchaço).

Quando vale procurar um dermatologista

As olheiras podem ser só estéticas, mas procure avaliação se houver:

– Escurecimento ou inchaço apenas de um lado e piorando;

– Dor, vermelhidão intensa, coceira persistente;

– Queda brusca de energia ou palidez (para investigar causas gerais).

Com constância, esses 5 truques melhoram bastante o aspecto cansado — e, em muitos casos, já dão aquele efeito de pele mais “renovada” sem procedimentos.

