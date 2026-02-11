Não é o Brasil, nem o Chile: o país eleito o mais bonito da América Latina, segundo turistas

Diversidade, identidade e experiência pesaram mais do que fama e tamanho territorial e a decisão veio de quem conhece o mundo não por mapas, mas por experiência

Magno Oliver - 11 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube)

A percepção sobre beleza entre destinos turísticos ganhou novos contornos após a divulgação de rankings internacionais baseados na experiência direta de viajantes.

Em uma avaliação recente conduzida por leitores da revista Condé Nast Traveler, o México apareceu como o país mais bonito da América Latina, superando destinos tradicionalmente associados à diversidade natural, como Brasil e Chile.

O levantamento considera critérios como paisagens, patrimônio histórico, riqueza cultural e variedade de experiências.

A metodologia na pesquisa é por rankings construídos a partir da votação espontânea de turistas que avaliam países visitados ao redor do mundo.

Diferentemente de análises institucionais, o estudo reflete a percepção do visitante comum, baseada em vivência real.

Nesse contexto, o México se destacou pela capacidade de concentrar múltiplos ecossistemas e expressões culturais em um território relativamente compacto, fator apontado como decisivo pelos participantes.

O país reúne praias no Caribe e no Pacífico, regiões desérticas no norte, cadeias montanhosas, áreas de selva tropical e centros urbanos com forte herança histórica.

Destinos como a Cidade do México, Cancún, Tulum, Riviera Maya e sítios arqueológicos reconhecidos pela Unesco, como Chichén Itzá, aparecem com frequência entre os mais citados pelos turistas.

A combinação entre natureza preservada, identidade cultural marcante e infraestrutura turística consolidada foi apontada como diferencial competitivo.

Outro aspecto destacado pelos viajantes é a facilidade de deslocamento interno e a diversidade de experiências em curtas distâncias. Em poucas horas, é possível transitar entre ambientes naturais completamente distintos, o que amplia o potencial turístico do país.

Além disso, a gastronomia mexicana, reconhecida como patrimônio cultural imaterial pela Unesco, também aparece como elemento relevante na avaliação dos visitantes internacionais.

Para o público brasileiro, o México segue como um dos destinos latino-americanos mais acessíveis. Há voos diretos partindo de São Paulo para cidades estratégicas do país, além de conexões terrestres a partir dos Estados Unidos e rotas marítimas por cruzeiros internacionais.

Segundo informações oficiais do governo mexicano e do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, brasileiros precisarão de visto, mas a partir de fevereiro de 2026 será possível solicitar autorização eletrônica; viajantes com visto americano válido já estão isentos da exigência.

Confira mais detalhes:

