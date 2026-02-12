Fornece proteínas de qualidade, ajuda no ganho muscular e reduz dores: os benefícios do fígado de boi à saúde

Rico em nutrientes essenciais, o fígado bovino se destaca como um dos alimentos mais completos da dieta brasileira

Isabella Victória - 12 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Instagram/@fabio_acougueiro)

Por muito tempo, o fígado de boi foi associado apenas a refeições econômicas ou a receitas tradicionais passadas de geração em geração.

No entanto, por trás do sabor intenso que divide opiniões, essa víscera esconde um perfil nutricional poderoso, capaz de oferecer ganhos significativos à saúde.

Fácil de encontrar em mercados e açougues, o fígado bovino se destaca não apenas pelo preço acessível, mas principalmente pela densidade de nutrientes essenciais que contribuem para o bom funcionamento do organismo.

Alta digestibilidade e melhor aproveitamento dos nutrientes

Um dos grandes diferenciais do fígado de boi é a sua alta digestibilidade.

Isso significa que o corpo consegue absorver com mais eficiência os nutrientes presentes no alimento, potencializando seus efeitos positivos.

Esse fator é especialmente importante para pessoas que precisam de uma alimentação rica e funcional, como idosos, atletas ou quem busca melhorar a qualidade da dieta sem recorrer a suplementos.

Proteínas que favorecem o ganho e a recuperação muscular

O fígado bovino é uma fonte relevante de proteínas de qualidade, fundamentais para a construção e a recuperação dos músculos.

Esse nutriente é indispensável para quem pratica atividades físicas, mas também para quem deseja manter a massa muscular e a força ao longo da vida.

Além disso, a presença dessas proteínas contribui para processos de regeneração do corpo, ajudando na recuperação após esforços físicos ou períodos de desgaste.

Vitaminas do complexo B e mais energia no dia a dia

Outro ponto de destaque é a grande quantidade de vitaminas do complexo B, como B1, B2, B3, B5, B6 e B12.

Essas vitaminas estão diretamente ligadas ao metabolismo energético, ao funcionamento do sistema nervoso e à manutenção da saúde mental.

O consumo adequado desses nutrientes auxilia na redução do cansaço, melhora a disposição e contribui para uma rotina mais ativa e equilibrada.

Ferro e vitamina A: aliados da imunidade e do bem-estar

O fígado de boi também é uma das principais fontes de ferro na alimentação, mineral essencial para a produção das células do sangue e para o transporte de oxigênio pelo corpo.

A ingestão adequada ajuda a prevenir a anemia e pode reduzir sintomas como fadiga, fraqueza e dores corporais.

Além disso, o alimento é rico em vitamina A, nutriente fundamental para a saúde da visão, da pele e do sistema imunológico, reforçando as defesas naturais do organismo.

Consumo consciente e benefícios à saúde

Apesar da fama controversa, especialistas reforçam que o fígado bovino pode ser um grande aliado da saúde quando consumido com moderação e numa alimentação equilibrada.

Rico, nutritivo e funcional, ele mostra que nem sempre os alimentos mais caros são os mais completos.

