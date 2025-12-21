Ideias de receitas simples e baratas para quando está sem mistura na geladeira
Opções fáceis, econômicas e rápidas para improvisar o almoço ou jantar usando o que tem em casa
Ficar sem mistura na geladeira acontece com todo mundo, principalmente no fim do mês ou quando o mercado ficou para depois. Nessas horas, bate a dúvida sobre o que preparar sem gastar mais dinheiro.
A boa notícia é que dá, sim, para montar refeições simples, baratas e que sustentam, usando ingredientes básicos que quase sempre estão em casa.
Com um pouco de criatividade, arroz, ovo, farinha e macarrão viram pratos completos e resolvem o dia sem complicação.
Ovo mexido ou frito com arroz e feijão
Simples, clássico e sempre funciona.
Ingredientes
• Ovos
• Arroz e feijão
• Óleo ou manteiga
• Sal
Modo de preparo
Prepare o ovo como preferir e sirva com arroz e feijão. Se tiver alho ou cebola, dá para refogar junto e deixar mais saboroso.
Arroz temperado de panela
Ótimo para reaproveitar arroz do dia anterior.
Ingredientes
• Arroz cozido
• Alho ou cebola
• Ovo, salsicha ou linguiça (se tiver)
• Óleo e sal
Modo de preparo
Refogue os temperos, acrescente o que tiver de proteína, junte o arroz e misture bem até ficar quentinho.
Macarrão simples de alho e óleo
Barato, rápido e sempre salva.
Ingredientes
• Macarrão
• Alho
• Óleo
• Sal
Modo de preparo
Cozinhe o macarrão, frite o alho no óleo e misture tudo. Se tiver um ovo, pode colocar por cima ou misturar na panela.
Farofa com ovo
Funciona como mistura ou acompanhamento.
Ingredientes
• Farinha de mandioca ou milho
• Ovo
• Alho ou cebola
• Óleo e sal
Modo de preparo
Refogue os temperos, quebre o ovo, mexa e depois acrescente a farinha até dourar levemente.
Cuscuz ou polenta simples
Opção barata e que rende bastante.
Ingredientes
• Flocão de milho
• Água
• Sal
• Ovo (opcional)
Modo de preparo
Prepare o cuscuz ou a polenta e sirva com ovo frito, mexido ou apenas com um fio de óleo.
Panqueca simples e econômica
Mesmo sem recheio caro, dá certo.
Ingredientes
• Ovo
• Farinha de trigo
• Leite ou água
• Sal
Modo de preparo
Misture tudo, faça as panquecas e sirva com ovo, molho simples ou até só com manteiga.
No fim das contas, ficar sem mistura não significa passar aperto. Com ingredientes básicos e receitas simples, dá para comer bem, gastar pouco e seguir a rotina sem estresse.
