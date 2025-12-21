Ideias de receitas simples e baratas para quando está sem mistura na geladeira

Opções fáceis, econômicas e rápidas para improvisar o almoço ou jantar usando o que tem em casa

Isabella Valverde - 21 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Ficar sem mistura na geladeira acontece com todo mundo, principalmente no fim do mês ou quando o mercado ficou para depois. Nessas horas, bate a dúvida sobre o que preparar sem gastar mais dinheiro.

A boa notícia é que dá, sim, para montar refeições simples, baratas e que sustentam, usando ingredientes básicos que quase sempre estão em casa.

Com um pouco de criatividade, arroz, ovo, farinha e macarrão viram pratos completos e resolvem o dia sem complicação.

Ovo mexido ou frito com arroz e feijão

Simples, clássico e sempre funciona.

Ingredientes

• Ovos

• Arroz e feijão

• Óleo ou manteiga

• Sal

Modo de preparo

Prepare o ovo como preferir e sirva com arroz e feijão. Se tiver alho ou cebola, dá para refogar junto e deixar mais saboroso.

Arroz temperado de panela

Ótimo para reaproveitar arroz do dia anterior.

Ingredientes

• Arroz cozido

• Alho ou cebola

• Ovo, salsicha ou linguiça (se tiver)

• Óleo e sal

Modo de preparo

Refogue os temperos, acrescente o que tiver de proteína, junte o arroz e misture bem até ficar quentinho.

Macarrão simples de alho e óleo

Barato, rápido e sempre salva.

Ingredientes

• Macarrão

• Alho

• Óleo

• Sal

Modo de preparo

Cozinhe o macarrão, frite o alho no óleo e misture tudo. Se tiver um ovo, pode colocar por cima ou misturar na panela.

Farofa com ovo

Funciona como mistura ou acompanhamento.

Ingredientes

• Farinha de mandioca ou milho

• Ovo

• Alho ou cebola

• Óleo e sal

Modo de preparo

Refogue os temperos, quebre o ovo, mexa e depois acrescente a farinha até dourar levemente.

Cuscuz ou polenta simples

Opção barata e que rende bastante.

Ingredientes

• Flocão de milho

• Água

• Sal

• Ovo (opcional)

Modo de preparo

Prepare o cuscuz ou a polenta e sirva com ovo frito, mexido ou apenas com um fio de óleo.

Panqueca simples e econômica

Mesmo sem recheio caro, dá certo.

Ingredientes

• Ovo

• Farinha de trigo

• Leite ou água

• Sal

Modo de preparo

Misture tudo, faça as panquecas e sirva com ovo, molho simples ou até só com manteiga.

No fim das contas, ficar sem mistura não significa passar aperto. Com ingredientes básicos e receitas simples, dá para comer bem, gastar pouco e seguir a rotina sem estresse.

