Ideias de receitas simples e baratas para quando está sem mistura na geladeira

Opções fáceis, econômicas e rápidas para improvisar o almoço ou jantar usando o que tem em casa

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Ficar sem mistura na geladeira acontece com todo mundo, principalmente no fim do mês ou quando o mercado ficou para depois. Nessas horas, bate a dúvida sobre o que preparar sem gastar mais dinheiro.

A boa notícia é que dá, sim, para montar refeições simples, baratas e que sustentam, usando ingredientes básicos que quase sempre estão em casa.

Com um pouco de criatividade, arroz, ovo, farinha e macarrão viram pratos completos e resolvem o dia sem complicação.

Ovo mexido ou frito com arroz e feijão

Simples, clássico e sempre funciona.

Ingredientes

• Ovos
• Arroz e feijão
• Óleo ou manteiga
• Sal

Modo de preparo

Prepare o ovo como preferir e sirva com arroz e feijão. Se tiver alho ou cebola, dá para refogar junto e deixar mais saboroso.

Arroz temperado de panela

Ótimo para reaproveitar arroz do dia anterior.

Ingredientes

• Arroz cozido
• Alho ou cebola
• Ovo, salsicha ou linguiça (se tiver)
• Óleo e sal

Modo de preparo

Refogue os temperos, acrescente o que tiver de proteína, junte o arroz e misture bem até ficar quentinho.

Macarrão simples de alho e óleo

Barato, rápido e sempre salva.

Ingredientes

• Macarrão
• Alho
• Óleo
• Sal

Modo de preparo

Cozinhe o macarrão, frite o alho no óleo e misture tudo. Se tiver um ovo, pode colocar por cima ou misturar na panela.

Farofa com ovo

Funciona como mistura ou acompanhamento.

Ingredientes

• Farinha de mandioca ou milho
• Ovo
• Alho ou cebola
• Óleo e sal

Modo de preparo

Refogue os temperos, quebre o ovo, mexa e depois acrescente a farinha até dourar levemente.

Cuscuz ou polenta simples

Opção barata e que rende bastante.

Ingredientes

• Flocão de milho
• Água
• Sal
• Ovo (opcional)

Modo de preparo

Prepare o cuscuz ou a polenta e sirva com ovo frito, mexido ou apenas com um fio de óleo.

Panqueca simples e econômica

Mesmo sem recheio caro, dá certo.

Ingredientes
• Ovo
• Farinha de trigo
• Leite ou água
• Sal

Modo de preparo

Misture tudo, faça as panquecas e sirva com ovo, molho simples ou até só com manteiga.

No fim das contas, ficar sem mistura não significa passar aperto. Com ingredientes básicos e receitas simples, dá para comer bem, gastar pouco e seguir a rotina sem estresse.

