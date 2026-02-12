Homem compra terreno e passa 40 anos cavando até criar cidade subterrânea com 65 salas e jardins secretos

Por 40 anos, um homem cavou em silêncio sob o próprio terreno — e o que surgiu dali surpreende até hoje

Gabriel Dias - 12 de fevereiro de 2026

(Imagem: Reprodução / Captura de Tela / YouTube)

O que parecia apenas um terreno comum em Fresno, na Califórnia, escondia um projeto que levaria quatro décadas para ganhar forma e dar origem a uma verdadeira cidade subterrânea.

Ao perceber que o solo duro dificultava o cultivo na superfície do terreno, o siciliano Baldassare Forestiere decidiu cavar. Em vez de abandonar a terra, passou anos escavando o subsolo com ferramentas simples para construir sua própria cidade sob a terra.

Com o tempo, ele criou corredores, pátios e salas conectadas, formando um grande espaço subterrâneo que ocupa cerca de dez acres (cerca de 4 campos de futebol) e chega a aproximadamente 7,6 metros de profundidade. Baldassare, após isso, ficou conhecido como uma “toupeira humana”, apelido que reforçou a fama da cidade que construiu no subsolo.

O espaço foi planejado para aproveitar ventilação e iluminação naturais, além de abrigar áreas de cultivo protegidas do calor intenso do Vale de San Joaquin, tornando a cidade subterrânea funcional e adaptada ao clima.

Conhecido como Forestiere Underground Gardens, o local se tornou um marco histórico da Califórnia e integra o Registro Nacional de Lugares Históricos dos EUA. Hoje, a cidade subterrânea recebe visitantes interessados em conhecer a obra construída pacientemente ao longo de 40 anos.

A visita pode ser agendada on-line e se tornou uma prova de criatividade e perseverança.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!