Nova tecnologia chega às cidades brasileiras e promete reduzir alagamentos nas ruas do país

Bueiros com sensores inteligentes avisam quando estão cheios e ajudam prefeituras a agir antes que lixo e folhas provoquem enchentes

Gabriel Yuri Souto - 12 de fevereiro de 2026

(Foto: Prefeitura de Santo André)

Uma nova tecnologia para reduzir alagamentos começa a ganhar espaço em cidades brasileiras. Trata-se de bueiros equipados com sensores inteligentes que monitoram, em tempo real, o acúmulo de lixo e resíduos.

A proposta é simples, mas eficiente. As cestas instaladas nos bueiros impedem que folhas, garrafas plásticas e outros detritos avancem para rios e córregos. Além disso, o sistema envia um alerta quando o compartimento atinge o limite.

Sensor avisa a hora certa da limpeza

Com o aviso automático, as equipes de manutenção sabem exatamente quando devem agir. Dessa forma, evitam que o lixo bloqueie o sistema de drenagem.

Ao contrário do modelo tradicional, que depende de inspeções periódicas, o sensor permite ação imediata. Assim, a prefeitura reduz o risco de entupimentos e melhora o escoamento da água da chuva.

Mais de 500 unidades em um ano

Em Santo André, por exemplo, a prefeitura anunciou a instalação de mais de 500 bueiros com essa tecnologia apenas neste ano. O objetivo é ampliar a proteção do sistema de drenagem urbana.

Segundo a administração municipal, o equipamento pode parecer simples. No entanto, ele impede que resíduos sigam diretamente para córregos e rios.

Além disso, a medida contribui para a preservação ambiental e diminui o impacto das chuvas intensas.

Combate direto às enchentes

Os alagamentos costumam ocorrer quando o sistema de drenagem não suporta o volume de água. Muitas vezes, o problema não está apenas na chuva, mas no acúmulo de lixo.

Por isso, a tecnologia atua de forma preventiva. Em vez de reagir após a enchente, o município age antes que o bloqueio aconteça.

Consequentemente, a cidade mantém a água fluindo sem interrupções e reduz transtornos à população.

Tecnologia aplicada a problemas reais

Especialistas apontam que soluções inteligentes na infraestrutura urbana devem crescer nos próximos anos. Afinal, cidades enfrentam eventos climáticos cada vez mais intensos.

Portanto, investir em monitoramento e resposta rápida tornou-se estratégia essencial. Com sensores e informação em tempo real, a gestão pública consegue agir com precisão e eficiência.

Assim, iniciativas como essa mostram que inovação e planejamento podem caminhar juntos no cuidado com o meio ambiente e na prevenção de alagamentos.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!