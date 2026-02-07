Nem Dubai, nem Singapura: conheça a cidade brasileira eleita a primeira do mundo a atingir o padrão máximo de qualidade de vida
Cidade do interior paulista vira referência global ao conquistar selo platina da ABNT NBR ISO 37125, medido por 133 indicadores de sustentabilidade, bem-estar e governança
Se a imagem de “vida perfeita” ainda te leva direto para os vales da Noruega ou para as cidades impecáveis da Suíça, talvez seja hora de mudar o mapa.
Uma cidade brasileira acaba de conquistar um reconhecimento inédito: tornou-se a primeira cidade do mundo a alcançar o nível platina de uma certificação internacional que mede o que transforma um município em referência de bem-estar, sustentabilidade e gestão pública.
A cidade em questão é São José dos Campos, localizada no interior de São Paulo, polo tecnológico e industrial do Vale do Paraíba.
O município paulista alcançou o nível platina da certificação ABNT NBR ISO 37125, tornando-se o primeiro do mundo a atingir o patamar máximo do selo, após avaliação baseada em indicadores que analisam desde políticas ambientais e qualidade dos serviços públicos até inclusão social, inovação e eficiência na gestão urbana.
A certificação
O selo máximo avalia o desempenho urbano com base em critérios ambientais, sociais e de governança.
É um “raio-x” profundo que vai além de paisagem bonita e renda alta: ele observa como a cidade funciona, como cuida das pessoas e como se prepara para o futuro.
O anúncio do selo ocorreu em uma cerimônia no Paço Municipal, em novembro de 2025, após um processo de auditoria conduzido pelo Parque de Inovação Tecnológica (PIT) em parceria com a prefeitura, seguindo diretrizes validadas no escopo da Organização Internacional de Normalização (ISO), destacando a cidade brasileira como referência.
Como funciona o processo?
Na prática, a norma considera 133 indicadores, distribuídos em três frentes. No ambiental, entram pontos como emissões de gases de efeito estufa, arborização, gestão de resíduos e uso de energia limpa.
No social, pesam critérios ligados a saúde, educação, segurança e inclusão. Já em governança, a cidade é medida por transparência pública, eficiência administrativa e uso estratégico de dados.
Com a certificação no topo, São José dos Campos passa a integrar um seleto grupo de cidades apontadas como modelos de gestão inteligente, sustentável e resiliente e projeta ainda mais o seu crescimento, como uma cidade brasileira que se tornou referência mundial.
