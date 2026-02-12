Prefeito de Itumbiara passa mal e é hospitalizado ao receber notícia da morte dos netos e genro

Thales Machado, que era casado com filha do chefe do executivo, cometeu crime após suposta traição

Samuel Leão - 12 de fevereiro de 2026

Diones Araújo (UB) é prefeito de Itumbiara. (Foto: Reprodução/Instagram)

Após ser informado da tragédia, envolvendo seus os dois netos e o genro, Thales Machado, o prefeito de Itumbiara Dione Araújo (UB) passou mal e precisou ser hospitalizado.

A informação foi apurada pelo Portal 6 e, até o momento, não foram divulgados maiores detalhes acerca do estado de saúde do Chefe do Executivo.

O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (12) e teria sido motivado por uma suposta traição da esposa de Thales, conforme relato deixado por ele.

Os pequenos Benício e Miguel teriam sido alvejados com um disparo da arma de fogo do pai e não resistiram aos ferimentos.

O secretário também tirou a própria vida e chegou a espalhar gasolina pela residência, possivelmente com o intuito de atear fogo na casa.

Até o presente momento, a Prefeitura de Itumbiara ainda não emitiu nenhum posicionamento oficial.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!