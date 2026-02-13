‘Calça morango’ dos anos 2010 volta à moda e vira tendência forte de 2026

O jeans vermelho que marcou uma geração reaparece reinventado e promete dominar as ruas em 2026

Isabella Victória - 13 de fevereiro de 2026

Quem viveu os anos 2010 provavelmente lembra dela: vibrante, chamativa e impossível de passar despercebida.

A chamada “calça morango” — o jeans em tom vermelho intenso — dividiu opiniões no passado.

Agora, mais madura e repaginada, ela retorna às vitrines como uma das maiores apostas da moda para 2026.

E desta vez, não é apenas uma peça ousada. É protagonista.

Enquanto o mundo fashion ainda revisita cortes setentistas e modelagens retrô, o vermelho vibrante reaparece com nova proposta: menos exagero, mais sofisticação.

A tendência prova que uma única peça pode transformar completamente o visual.

Da polêmica ao desejo fashion

Se antes o modelo justo e desconfortável afastava algumas adeptas, a versão atual segue outro caminho.

A calça morango de 2026 aposta em cintura alta, caimento estruturado e modelagem wide leg — com pernas amplas e fluidas.

O resultado é uma peça que combina impacto visual com conforto real.

O vermelho continua marcante, mas agora equilibrado por cortes que alongam a silhueta e trazem elegância.

Mais do que chamar atenção, ela entrega presença.

Conforto e estilo no mesmo look

O diferencial da nova fase está no corte.

Em vez de apertar, valoriza. Em vez de exagerar, equilibra.

A modelagem ampla permite mobilidade e transforma a peça em opção versátil — capaz de substituir até mesmo a legging em produções mais despojadas.

Detalhes inspirados na alfaiataria, bolsos estruturados e acabamento refinado elevam o jeans vermelho a outro patamar.

Não é mais apenas uma calça colorida: é uma declaração de estilo.

Como usar a tendência sem erro

A regra de 2026 é clara: equilíbrio é tudo.

Para um visual marcante e moderno, combine com peças pretas ou azul-marinho.

Se a ideia for suavizar o vermelho, tons de bege e branco criam contraste elegante e sofisticado.

Nos pés, o styling define o clima:

Mocassins reforçam a proposta refinada.

Tênis retrô trazem um toque urbano e atual.

O segredo está em deixar a calça ser o centro do look.

O vermelho que reacende o guarda-roupa

Depois de temporadas dominadas por tons neutros e minimalismo extremo, a volta da calça morango sinaliza uma mudança de humor na moda.

A cor volta a ocupar espaço como símbolo de personalidade e confiança.

Para quem deseja sair do básico sem abrir mão do conforto, a tendência de 2026 mostra que ousar pode ser simples — basta escolher a peça certa.

