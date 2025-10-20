Calça jeans larga é coisa do passado: nova tendência de moda para 2026 começa dominar o mercado

Modelos ajustados voltam com força após repaginação que une conforto e elegância

Calça jeans larga é coisa do passado: nova tendência de moda para 2026 começa dominar o mercado
(Imagem: Ilustração)

Depois de alguns anos de domínio absoluto das calças jeans largas — em versões oversized e cargo — o cenário da moda começa a mudar.

O que antes era sinônimo de conforto e estilo urbano agora divide espaço com uma velha conhecida que está voltando repaginada: a calça jeans skinny.

Durante o inverno europeu de 2025, grandes marcas e estilistas renomados apresentaram coleções que resgataram o modelo justo ao corpo, mas com um toque moderno.

Os novos tecidos são mais leves e elásticos, proporcionando mobilidade e conforto, sem abrir mão do visual elegante que marcou o auge das skinny nos anos 2010.

(Imagem: Ilustração)

O retorno não é apenas estético, mas também funcional. As calças ajustadas valorizam a silhueta e combinam com praticamente tudo — blazers estruturados, tricôs, botas de cano alto e até tênis casuais — criando produções versáteis e sofisticadas.

De acordo com as tendências internacionais, a proposta para 2026 é unir praticidade e refinamento, substituindo o visual despojado das peças largas por composições mais ajustadas e urbanas.

A skinny moderna, portanto, não é uma simples releitura do passado, mas uma evolução voltada ao conforto e à elegância cotidiana.

Com isso, as calças largas, que dominaram o street style e o guarda-roupa de várias gerações, começam a perder protagonismo.

Tudo indica que 2026 será o ano da volta definitiva das skinny jeans, agora em uma versão repaginada, democrática e pronta para conquistar novamente o mundo da moda.

