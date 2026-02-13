Com que frequência o gato pode comer ovo e por que isso pode ser benéfico, segundo veterinários

Rico em proteínas e gorduras saudáveis, o ovo pode complementar a alimentação felina — mas exige preparo adequado e moderação

Isabella Victória - 13 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

Nem tudo o que faz bem para os humanos é automaticamente indicado para os pets.

No caso dos gatos, uma das dúvidas mais comuns entre tutores envolve um alimento simples e presente em quase todas as cozinhas: o ovo.

Pode oferecer? Faz bem? Existe limite?

De acordo com veterinários, o ovo pode sim integrar a alimentação felina como complemento eventual.

Quando preparado corretamente e servido em pequenas porções, ele pode contribuir com nutrientes importantes, sem substituir a ração balanceada, que continua sendo a base da dieta.

Por que o ovo pode ser benéfico?

Os gatos são carnívoros obrigatórios.

Isso significa que dependem de proteínas de origem animal para manter funções vitais, como manutenção muscular, energia e equilíbrio metabólico.

Nesse contexto, o ovo se destaca por conter:

Proteínas completas, importantes para músculos e tecidos.

Gorduras saudáveis, principalmente na gema, que auxiliam na produção de energia.

Aminoácidos essenciais, que contribuem para o bom funcionamento do organismo.

Variedade alimentar, podendo servir como agrado nutritivo e estimulante.

Veterinários reforçam que o ovo não substitui a alimentação principal, mas pode atuar como reforço proteico eventual.

Com que frequência oferecer?

A recomendação é clara: o ovo deve ser oferecido apenas de forma ocasional.

Ele pode entrar como um petisco nutritivo esporádico, mas não deve fazer parte da rotina diária.

A frequência ideal pode variar de acordo com o porte, idade e condição de saúde do animal, por isso a orientação de um veterinário é fundamental antes de incluir o alimento com regularidade.

Cuidados indispensáveis

Apesar dos benefícios, alguns cuidados são essenciais para garantir a segurança do pet:

Oferecer sempre cozido, nunca cru, para evitar risco de bactérias como salmonella.

Não adicionar sal, temperos ou óleo, que podem ser prejudiciais aos gatos.

Servir em pequenas quantidades.

Evitar em casos de problemas pancreáticos ou dietas com restrição de gordura, salvo orientação profissional.

Nunca substituir a ração balanceada pelo ovo.

Especialistas alertam que o equilíbrio é o ponto-chave.

O ovo pode ser um aliado nutricional interessante, mas precisa estar inserido dentro de uma dieta adequada e supervisionada.

No fim, a regra é simples: moderação, preparo correto e acompanhamento veterinário garantem que o mimo vire benefício — e não dor de cabeça.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!