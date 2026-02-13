Com que frequência o gato pode comer ovo e por que isso pode ser benéfico, segundo veterinários

Rico em proteínas e gorduras saudáveis, o ovo pode complementar a alimentação felina — mas exige preparo adequado e moderação

Nem tudo o que faz bem para os humanos é automaticamente indicado para os pets.

No caso dos gatos, uma das dúvidas mais comuns entre tutores envolve um alimento simples e presente em quase todas as cozinhas: o ovo.

Pode oferecer? Faz bem? Existe limite?

De acordo com veterinários, o ovo pode sim integrar a alimentação felina como complemento eventual.

Quando preparado corretamente e servido em pequenas porções, ele pode contribuir com nutrientes importantes, sem substituir a ração balanceada, que continua sendo a base da dieta.

Por que o ovo pode ser benéfico?

Os gatos são carnívoros obrigatórios.

Isso significa que dependem de proteínas de origem animal para manter funções vitais, como manutenção muscular, energia e equilíbrio metabólico.

Nesse contexto, o ovo se destaca por conter:

  • Proteínas completas, importantes para músculos e tecidos.
  • Gorduras saudáveis, principalmente na gema, que auxiliam na produção de energia.
  • Aminoácidos essenciais, que contribuem para o bom funcionamento do organismo.
  • Variedade alimentar, podendo servir como agrado nutritivo e estimulante.

Veterinários reforçam que o ovo não substitui a alimentação principal, mas pode atuar como reforço proteico eventual.

Com que frequência oferecer?

A recomendação é clara: o ovo deve ser oferecido apenas de forma ocasional.

Ele pode entrar como um petisco nutritivo esporádico, mas não deve fazer parte da rotina diária.

A frequência ideal pode variar de acordo com o porte, idade e condição de saúde do animal, por isso a orientação de um veterinário é fundamental antes de incluir o alimento com regularidade.

Cuidados indispensáveis

Apesar dos benefícios, alguns cuidados são essenciais para garantir a segurança do pet:

  • Oferecer sempre cozido, nunca cru, para evitar risco de bactérias como salmonella.
  • Não adicionar sal, temperos ou óleo, que podem ser prejudiciais aos gatos.
  • Servir em pequenas quantidades.
  • Evitar em casos de problemas pancreáticos ou dietas com restrição de gordura, salvo orientação profissional.
  • Nunca substituir a ração balanceada pelo ovo.

Especialistas alertam que o equilíbrio é o ponto-chave.

O ovo pode ser um aliado nutricional interessante, mas precisa estar inserido dentro de uma dieta adequada e supervisionada.

No fim, a regra é simples: moderação, preparo correto e acompanhamento veterinário garantem que o mimo vire benefício — e não dor de cabeça.

