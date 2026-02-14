Bolo cinco copos: receita simples e perfeita para comer com a família

Receita prática, feita com a mesma medida para quase todos os ingredientes, o bolo “cinco copos” de chocolate combina simplicidade no preparo com sabor intenso

Gabriel Dias - 14 de fevereiro de 2026

O bolo “cinco copos” é uma receita simples e prática, feita com a mesma medida para quase todos os ingredientes. É uma opção fácil para o dia a dia e não exige técnicas complicadas.

Nesta versão de chocolate, o sabor fica mais intenso e agrada quem prefere bolos mais marcantes, mantendo a praticidade no preparo, sendo ótimo para momentos em família.

Ingredientes (use o mesmo copo como medida):

1 copo de ovos (3 a 4 ovos grandes) 1 copo de açúcar 1 copo de farinha de trigo 1 copo de chocolate em pó (50% ou 70% cacau) 1 copo de leite 1/2 copo de óleo vegetal 1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparo:

No liquidificador, bata ovos, açúcar, leite e óleo até obter uma mistura homogênea. Em uma tigela, peneire a farinha e o chocolate em pó. Incorpore a mistura líquida aos secos, mexendo delicadamente. Acrescente o fermento e misture suavemente. Despeje em forma untada e enfarinhada (ou polvilhada com cacau). Asse em forno pré-aquecido a 180 °C por 35 a 45 minutos. Faça o teste do palito. Deixe amornar antes de desenformar e sirva puro ou com cobertura.

Curiosidades da receita

O chocolate surgiu há milhares de anos e era consumido como bebida amarga por maias e astecas. No século XVI, chegou à Europa e passou a ser misturado com açúcar. Já no século XIX, o cacau em pó e o fermento ajudaram a tornar os bolos mais leves e populares.

Além do sabor, o chocolate amargo, consumido com moderação, é rico em antioxidantes e pode beneficiar a saúde cardíaca, cerebral e o humor.

Este bolo é um convite para criar momentos inesquecíveis, celebrando a simplicidade, o sabor e a família.

