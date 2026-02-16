Agonorexia: o novo efeito colateral em pessoas ligado ao uso de canetas emagrecedoras sem prescrição
Quadro semelhante à anorexia tem sido associado ao uso indiscriminado de medicamentos injetáveis para emagrecimento
A promessa de emagrecimento rápido fez disparar o uso das chamadas canetas emagrecedoras no Brasil.
Nos últimos anos, cada vez mais pessoas passaram a recorrer a esses medicamentos em busca de resultados imediatos.
No entanto, à medida que a popularização cresceu, médicos começaram a observar um comportamento preocupante que ganhou um novo nome: agonorexia.
O termo, ainda informal, descreve um quadro semelhante à anorexia que pode surgir principalmente em pessoas que utilizam esses remédios sem indicação médica adequada.
Embora a medicina ainda não reconheça oficialmente o diagnóstico, especialistas já utilizam a expressão para alertar sobre riscos físicos e emocionais ligados ao bloqueio excessivo da fome.
O que é agonorexia?
A agonorexia surge quando medicamentos da classe dos análogos de GLP-1, utilizados no tratamento da obesidade e do diabete, ultrapassam o efeito esperado de reduzir o apetite e eliminam praticamente a sensação de fome.
Em vez de apenas ajudar no controle alimentar, o medicamento pode provocar aversão à comida, enjoo diante das refeições e omissão frequente de horários para se alimentar.
Com o passar do tempo, alguns pacientes também começam a evitar encontros e eventos sociais que envolvem comida, o que altera significativamente o estilo de vida.
Por que o risco aumenta sem prescrição?
Segundo especialistas, o problema aparece com maior frequência em pessoas que usam as canetas sem necessidade clínica comprovada.
Além disso, alguns fatores aumentam consideravelmente o risco:
- Busca por emagrecimento rápido
- Início do tratamento com doses elevadas, sem progressão adequada
- Presença de distorção da imagem corporal
- Falta de acompanhamento médico
Esses medicamentos atuam diretamente em áreas do cérebro responsáveis pela fome e pela sensação de prazer ao comer.
Ao mesmo tempo, retardam o esvaziamento do estômago, o que prolonga a sensação de saciedade.
Consequentemente, quando alguém utiliza o remédio fora do perfil indicado, o equilíbrio natural do organismo pode se romper e gerar efeitos perigosos.
Principais riscos à saúde
O bloqueio excessivo do apetite pode desencadear consequências graves, sobretudo quando o paciente não conta com monitoramento profissional.
Entre os principais riscos associados à agonorexia, destacam-se:
- Perda significativa de massa muscular
- Desnutrição
- Desidratação
- Fadiga intensa
- Queda no desempenho físico
- Redução da imunidade
Além disso, o uso inadequado pode provocar o chamado “efeito sanfona”.
Nesse caso, a pessoa perde peso rapidamente, mas recupera os quilos após interromper o medicamento.
Quando o uso é realmente indicado?
Medicamentos como Wegovy e Mounjaro passaram por testes clínicos e receberam aprovação para tratar obesidade e diabete dentro de critérios médicos específicos.
Nesses casos, o tratamento pode trazer benefícios relevantes para o controle metabólico.
Por outro lado, fora desse contexto clínico, o uso indevido aumenta o risco de impactos físicos e emocionais duradouros.
Por isso, ao perceber perda extrema de apetite, mal-estar persistente ou mudanças bruscas no comportamento alimentar, o paciente deve procurar um médico imediatamente.
Quando o emagrecimento começa a eliminar não apenas os quilos extras, mas também a fome e o bem-estar, o sinal de alerta precisa soar.
