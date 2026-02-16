Agonorexia: o novo efeito colateral em pessoas ligado ao uso de canetas emagrecedoras sem prescrição

Quadro semelhante à anorexia tem sido associado ao uso indiscriminado de medicamentos injetáveis para emagrecimento

Isabella Victória - 16 de fevereiro de 2026

A promessa de emagrecimento rápido fez disparar o uso das chamadas canetas emagrecedoras no Brasil.

Nos últimos anos, cada vez mais pessoas passaram a recorrer a esses medicamentos em busca de resultados imediatos.

No entanto, à medida que a popularização cresceu, médicos começaram a observar um comportamento preocupante que ganhou um novo nome: agonorexia.

O termo, ainda informal, descreve um quadro semelhante à anorexia que pode surgir principalmente em pessoas que utilizam esses remédios sem indicação médica adequada.

Embora a medicina ainda não reconheça oficialmente o diagnóstico, especialistas já utilizam a expressão para alertar sobre riscos físicos e emocionais ligados ao bloqueio excessivo da fome.

O que é agonorexia?

A agonorexia surge quando medicamentos da classe dos análogos de GLP-1, utilizados no tratamento da obesidade e do diabete, ultrapassam o efeito esperado de reduzir o apetite e eliminam praticamente a sensação de fome.

Em vez de apenas ajudar no controle alimentar, o medicamento pode provocar aversão à comida, enjoo diante das refeições e omissão frequente de horários para se alimentar.

Com o passar do tempo, alguns pacientes também começam a evitar encontros e eventos sociais que envolvem comida, o que altera significativamente o estilo de vida.

Por que o risco aumenta sem prescrição?

Segundo especialistas, o problema aparece com maior frequência em pessoas que usam as canetas sem necessidade clínica comprovada.

Além disso, alguns fatores aumentam consideravelmente o risco:

Busca por emagrecimento rápido

Início do tratamento com doses elevadas, sem progressão adequada

Presença de distorção da imagem corporal

Falta de acompanhamento médico

Esses medicamentos atuam diretamente em áreas do cérebro responsáveis pela fome e pela sensação de prazer ao comer.

Ao mesmo tempo, retardam o esvaziamento do estômago, o que prolonga a sensação de saciedade.

Consequentemente, quando alguém utiliza o remédio fora do perfil indicado, o equilíbrio natural do organismo pode se romper e gerar efeitos perigosos.

Principais riscos à saúde

O bloqueio excessivo do apetite pode desencadear consequências graves, sobretudo quando o paciente não conta com monitoramento profissional.

Entre os principais riscos associados à agonorexia, destacam-se:

Perda significativa de massa muscular

Desnutrição

Desidratação

Fadiga intensa

Queda no desempenho físico

Redução da imunidade

Além disso, o uso inadequado pode provocar o chamado “efeito sanfona”.

Nesse caso, a pessoa perde peso rapidamente, mas recupera os quilos após interromper o medicamento.

Quando o uso é realmente indicado?

Medicamentos como Wegovy e Mounjaro passaram por testes clínicos e receberam aprovação para tratar obesidade e diabete dentro de critérios médicos específicos.

Nesses casos, o tratamento pode trazer benefícios relevantes para o controle metabólico.

Por outro lado, fora desse contexto clínico, o uso indevido aumenta o risco de impactos físicos e emocionais duradouros.

Por isso, ao perceber perda extrema de apetite, mal-estar persistente ou mudanças bruscas no comportamento alimentar, o paciente deve procurar um médico imediatamente.

Quando o emagrecimento começa a eliminar não apenas os quilos extras, mas também a fome e o bem-estar, o sinal de alerta precisa soar.

